revolt Solar-Powerbank PB-90.s mit faltbarem 8-W-Solarpanel

Energie satt für Mobilgeräte: einfach mit kostenloser Sonnenenergie

– Powerbank mit leistungsstarkem, faltbarem 8-Watt-Solarpanel

– Spritzwassergeschützt nach IPX4 für Outdoor-Anwendung

– LED-Lampe mit 120 Lumen und 3 Leuchtmodi: Dauerlicht, SOS- und Stroboskop

– Ausdauernder LiPo-Akku mit enormen 16.000 mAh / 59,2 Wh

– 2 USB-A-Ausgänge zum Laden von Smartphone & Co.

– Schutz vor Überladung, Kurzschluss und Überhitzung

Gleichzeitiges Laden von zwei mobilen USB-Geräten möglich: Smartphone, Tablet-PC oder E-Book-

Reader und weitere Geräte können über die USB-Powerbank mit Falt-Solarpanelen & Leuchte von revolt

unterwegs jederzeit ohne Steckdose mit Energie versorgt werden.

Effizientes Laden mit kostenloser Sonnenenergie: Durch Ausklappen des 4-teiligen Solarpanels und

Aufstellen in der Sonne beginnt der Ladevorgang. Bei fehlender Sonneneinstrahlung kann die

Powerbank über einen USB-Anschluss, z.B. am PC, oder über ein USB-Netzteil aufgeladen werden.

Eine integrierte LED-Lampe sorgt bei Bedarf für Beleuchtung bei Dunkelheit und in der Nacht. Die

SOS-Blinkfunktion dient zusätzlich als Signalgeber im Notfall. Das macht den Energiespender zum

idealen Begleiter bei allen Outdoor-Aktivitäten.

– Integrierter LiPo-Akku mit 16.000 mAh / 59,2 Wh

– Lädt 2 Mobilgeräte gleichzeitig: je 5 Volt, 2,1 A, max. gesamt 2,1 A / 10,5 Watt

– LED-Lampe mit 120 Lumen / 5 Watt und 3 Leuchtmodi: Dauerleuchten, SOS-Blinkfunktion

und Stroboskop

– 4 blaue Status-LEDs für Akku-Ladestand, grüne LED für Solarladung

– Schutzhülle mit aufklappbarem 4-fach-Solarpanel: lädt Powerbank per Sonnenenergie mit 8

Watt

– Alternativ auch per USB-C-Eingang ladbar (Netzteil bitte dazu bestellen)

– 2 USB-Ausgänge zum Laden von Smartphone & Co.

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Schutz vor Überladung, Kurzschluss und Überhitzung

– Powerbank kann während dem Ladevorgang externe Geräte laden

– Maße: 155 x 85 x 35 mm, Gewicht: 500 g

– Solar-Powerbank inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107428231

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3541-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3541-1420.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/6Spm5DRdgTNRskW

