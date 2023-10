revolt Solar-Powerbank PB-75.solar, 8.000 mAh, Typ-C-Input, IP65

Versorgt USB-Geräte mit kostenlosem Solarstrom

– Solarpanel mit 0,6 Watt für Erhaltungsladung

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 8.000 mAh Kapazität

– 2 USB-A-Ausgänge mit je 2 A

– Lädt auch per USB-Kabel

– Wettergeschützt: IP65

– Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion

Neue Power für Mobilgeräte und bis zu 2 Geräte gleichzeitig aufladen. So ist man auch beim Camping & Co.

nicht auf eine Steckdose in der Nähe angewiesen.

Clever und stromsparend: Einfach in die Sonne gelegt, lädt die USB-Solar-Powerbank von revolt im Notfall

umweltfreundlich nach. Scheint die Sonne einmal nicht, betankt man die Powerbank per USB-Ladekabel.

Ideal für unterwegs: Dank kompakter Maße lässt sich die Solar-Powerbank ganz einfach im Rucksack

verstauen und überall mit hinnehmen.

Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Blinklicht: Die Powerbank ist der ideale Begleiter für Outdoor-

Aktivitäten. Mit der integrierten LED-Taschenlampe macht man im Notfall per SOS-Blinklicht schnell auf sich

aufmerksam.

– Solar-Ladegerät mit Notfall-Licht

– Solarpanel mit 0,6 Watt für Erhaltungsladung

– Ideal zum Laden von USB-Geräten, z.B. Smartphones, Tablets, eBook-Readern u.v.m.

– Lädt bis zu 2 Mobilgeräte gleichzeitig

– Integrierte LED-Taschenlampe: 80 lm hell

– 3 Leucht-Modi: Dauerleuchten, Blinken, SOS-Blinklicht

– 2x USB-A-Ausgang mit je 5V/2A

– 1x USB-C-Eingang zum Laden der Powerbank: 5V/2A

– Wettergeschützt: IP65

– Stromversorgung: per Solarpanel sowie Li-Ion-Akku mit 8.000 mAh, lädt per USB-Ladekabel (Netzteil

bitte dazu bestellen)

– Maße: 13,9 x 7,7 x 2,4 cm, Gewicht: 235 g

– Solar-Powerbank inklusive Ladekabel USB-A auf USB-C und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107415378

Preis: 17,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7434-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7434-1420.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/yqF9fjkGWqLf5Qc

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.