revolt Solar-Laderegler für 12/24-Volt-Akkus

Dosiert die rohe Sonnen-Energie in optimalen Ladestrom für die Batterien

– Funktioniert mit allen 12- und 24-V-Batterien

– Passt den Ladestrom an den Batterie-Zustand an

– Lädt auch bis zu 2 USB-Geräte

– Timer für manuell einstellbare Ladedauer

Der PWM-Laderegler von revolt dosiert die rohe Sonnenenergie in optimalen Ladestrom. So lädt man seine

Kfz- & Lkw-Batterien ideal und zuverlässig.

Akkus besonders effizient laden: Der Regler lässt sich für alle Solarstrom-Systeme mit bis zu 30 A nutzen.

Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die Akkus

ruckzuck wieder flott.

Sicher wie nie: Das integrierte Kontrollsystem schützt zuverlässig vor Überladung, Überspannung,

Kurzschluss, Blitz, Überhitzung und Tiefenentladung. Das erhöht die Lebensdauer der Akkus deutlich.

– Solar-Ladestrom-Regler für 12-/24-V-Akkus

– Sorgt für konstanten und optimalen Ladestrom per Solar-Panel (bitte dazu bestellen)

– Funktioniert mit allen handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 V (bitte dazu bestellen)

– 4-stufiger PWM-Lademodus: Ladestrom passt sich dem Ladezustand der Batterie an

– Effektiver Schutz vor Überladung, Tiefenentladung, Kurzschluss, Überspannung, Blitz, Überhitzung

– LCD-Display für Daten-Anzeige und Einstellungen

– 2 USB-Ladeports: je 5 V, insgesamt max. 2 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet & Co.

– Timer: stoppt Ladevorgang nach eingestellter Zeit

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 6 mm², für Solar-Panel, Batterie und Nutzgerät

– Arbeitsspannung: 12 / 24 V (automatische Umschaltung)

– Maximaler Ladestrom: 30 A

– Maximaler Entladestrom: 10 A

– Arbeitstemperatur: -35° bis +60 °C

– Maße: 133 x 70 x 35 mm, Gewicht: 160 g

– Laderegler inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389747

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3053-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3053-3034.shtml

revolt Solar-Laderegler für 12/24-V-Akkus, PWM-Lademodus, 2 USB-Ports, 40 A

Akkus besonders effizient laden: Der Regler lässt sich für alle Solarstrom-Systeme mit bis zu 40 A nutzen.

Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die Akkus

ruckzuck wieder flott.

– Maximaler Ladestrom: 40 A

– Maximaler Entladestrom: 20 A

– Maße: 182 x 45 x 90 mm, Gewicht: 300 g

– EAN: 4022107389754

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3054-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/HhhJG8Dq

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.