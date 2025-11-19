revolt Smartes Heizkörper-Thermostat mit App-Programmierung
– Per App programmierbar: Thermostat mit Smartphone-Anbindung per Bluetooth
– Universell einsetzbar: passend für die gängigsten Ventil-Hersteller
– QR-Code für einfaches Koppeln und Einrichten in der App
– Mit Wochenprogramm, Fenster-offen-Erkennung, Komfort-, ECO- und Urlaubs-Modus
– Schaltzeiten für bis zu 9 Zeitperioden pro Tag
– Batteriebetrieb mit bis zu 18 Monaten Laufzeit
Heizungssteuerung per App: Die Kopplung per QR-Code ist einfach. Das smarte Heizkörper-Thermostat von revolt steuert die Raumtemperatur bequem vom Smartphone aus. Die App ermöglicht das direkte Einstellen der Heizzeiten und das Anpassen an den Tagesablauf.
Energieeffizient heizen: Das Wochen-Programm ermöglicht bis zu neun Schaltperioden pro Tag. Der Komfort-Modus sorgt für angenehme Wärme. Der ECO-Modus senkt den Energieverbrauch und spart damit Geld. Im Urlaubs-Modus bleibt die Grundtemperatur erhalten, die Räume kühlen nicht aus. Die Fenster-offen-Erkennung erkennt ein offenes Fenster und verhindert Heizen, wenn das Fenster geöffnet ist.
Kabellos verbunden: Das Thermostat lässt sich direkt per Bluetooth mit dem Mobilgerät koppeln. So kann man sofort mit der Einrichtung starten – ganz ohne WLAN oder zusätzliche Steuerzentralen.
Montage ohne Werkzeug: Das Thermostat ersetzt das vorhandene Modell – Fachkenntnisse oder Werkzeug sind nicht nötig. Die App führt schrittweise durch die Inbetriebnahme.
– QR-Code für besonders einfaches Koppeln und Einrichten mit der App
– Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, bis zu 10 m Reichweite
– Kostenlose App für iOS und Android: zum Einstellen von Betriebsmodus, Temperatur und Zeitplan
– Heiztemperatur in 0,5-°C-Schritten einstellbar: von 0 bis 30 °C
– Komfort- und ECO-Modus für schnellen Zugriff auf komfortable oder energiesparender Temperatur-Einstellung, mit frei einstellbarer Temperatur
– Urlaubs-Modus: für Zeitraum-bezogene Temperatur-Einstellung
– Wochen-Programm: Schaltzeiten für bis zu 9 Zeitperioden pro Tag einstellbar
– Fenster-offen-Erkennung für energiesparenden Betrieb durch Heiz-Pausen
– Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und Wasserablass
– Gewindeanschluss: M30 x 1,5 mm, passend für alle gängigen Ventil-Hersteller: Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayi, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss, RA/RAVL/RAV (Adapter enthalten)
– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 18 Monate Laufzeit
– Maße (Ø x L): 54 x 85 cm, Gewicht: 110 g
– Heizkörper-Thermostat inklusive 3 Adapter und deutscher Anleitung
Das revolt Smartes Heizkörper-Thermostat mit App-Programmierung ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5821-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 3er- und 6er-Set erhältlich:
revolt 3er-Set Heizkörper-Thermostate mit App-Programmierung, Bluetooth
Preis: 49,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-5822-625
revolt 6er-Set Heizkörper-Thermostate mit App-Programmierung, Bluetooth
Preis: 96,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-5823-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/KqrH95AewDEk7b4
