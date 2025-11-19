revolt Smartes Heizkörper-Thermostat mit App-Programmierung

– Per App programmierbar: Thermostat mit Smartphone-Anbindung per Bluetooth

– Universell einsetzbar: passend für die gängigsten Ventil-Hersteller

– QR-Code für einfaches Koppeln und Einrichten in der App

– Mit Wochenprogramm, Fenster-offen-Erkennung, Komfort-, ECO- und Urlaubs-Modus

– Schaltzeiten für bis zu 9 Zeitperioden pro Tag

– Batteriebetrieb mit bis zu 18 Monaten Laufzeit

Heizungssteuerung per App: Die Kopplung per QR-Code ist einfach. Das smarte Heizkörper-Thermostat von revolt steuert die Raumtemperatur bequem vom Smartphone aus. Die App ermöglicht das direkte Einstellen der Heizzeiten und das Anpassen an den Tagesablauf.

Energieeffizient heizen: Das Wochen-Programm ermöglicht bis zu neun Schaltperioden pro Tag. Der Komfort-Modus sorgt für angenehme Wärme. Der ECO-Modus senkt den Energieverbrauch und spart damit Geld. Im Urlaubs-Modus bleibt die Grundtemperatur erhalten, die Räume kühlen nicht aus. Die Fenster-offen-Erkennung erkennt ein offenes Fenster und verhindert Heizen, wenn das Fenster geöffnet ist.

Kabellos verbunden: Das Thermostat lässt sich direkt per Bluetooth mit dem Mobilgerät koppeln. So kann man sofort mit der Einrichtung starten – ganz ohne WLAN oder zusätzliche Steuerzentralen.

Montage ohne Werkzeug: Das Thermostat ersetzt das vorhandene Modell – Fachkenntnisse oder Werkzeug sind nicht nötig. Die App führt schrittweise durch die Inbetriebnahme.

– QR-Code für besonders einfaches Koppeln und Einrichten mit der App

– Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, bis zu 10 m Reichweite

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Einstellen von Betriebsmodus, Temperatur und Zeitplan

– Heiztemperatur in 0,5-°C-Schritten einstellbar: von 0 bis 30 °C

– Komfort- und ECO-Modus für schnellen Zugriff auf komfortable oder energiesparender Temperatur-Einstellung, mit frei einstellbarer Temperatur

– Urlaubs-Modus: für Zeitraum-bezogene Temperatur-Einstellung

– Wochen-Programm: Schaltzeiten für bis zu 9 Zeitperioden pro Tag einstellbar

– Fenster-offen-Erkennung für energiesparenden Betrieb durch Heiz-Pausen

– Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und Wasserablass

– Gewindeanschluss: M30 x 1,5 mm, passend für alle gängigen Ventil-Hersteller: Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayi, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss, RA/RAVL/RAV (Adapter enthalten)

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 18 Monate Laufzeit

– Maße (Ø x L): 54 x 85 cm, Gewicht: 110 g

– Heizkörper-Thermostat inklusive 3 Adapter und deutscher Anleitung

Das revolt Smartes Heizkörper-Thermostat mit App-Programmierung ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5821-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 3er- und 6er-Set erhältlich:

revolt 3er-Set Heizkörper-Thermostate mit App-Programmierung, Bluetooth

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5822-625

revolt 6er-Set Heizkörper-Thermostate mit App-Programmierung, Bluetooth

Preis: 96,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5823-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/KqrH95AewDEk7b4

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.