revolt Powerstation & Solar-Generator HSG-3600

Energie-Riese mit 14 Anschlüssen für 230- sowie 12-Volt- und USB-Geräte

– Notstrom-Funktion für unterbrechungsfreien Gerätebetrieb: 10 ms Reaktionszeit

– Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 3.248 Wh

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– Gleich 5x 230-Volt-Steckdose mit 3.600 Watt Dauerbelastbarkeit

– In 3 Stunden aufgeladen und einsatzbereit

– Ausziehbarer Trolley-Griff für einfachen Transport

Die geballte Extraportion Energie für bis zu 14 Geräte: Bis zu fünf 230-Volt-Elektrogeräte lassen sich an den

jeweiligen Steckdosen der Powerstation & Solargenerator mit Notstrom-Funktion von revolt anschließen.

Und das mit voller 3.600-Watt-Dauerbelastbarkeit. Außerdem finden bis zu drei 12-Volt-Geräte über

Hohlstecker- sowie Zigarettenanzünder-Buchsen Anschluss. Und zum Laden von bis zu sechs Mobilgeräten

nutzt man die vorhandenen USB-Ports, die sogar das Schnellladen unterstützen.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung gegen Stromausfall: Einfach das 230-Volt-Stromkabel zum Laden der

Powerstation anschließen. Ist die Powerstation vollständig geladen, wird der Strom an die 230-Volt-Geräte

durchgeschleift, die an der Powerstation angeschossen sind. Kommt es dann zu einem Stromausfall,

übernimmt die Powerstation die Stromversorgung!

Flexibles Laden, mit Schnelllade-Funktion: Den Akku lädt man zu Hause per 230-Volt-Stromkabel in unter 4

Stunden. Alternativ lässt sich der Akku am Zigarettenanzünder des Autos laden. Oder mit dem Solarpanel

mit 100 % ökologischer und erneuerbarer Sonnenenergie.

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Integriertes LED-Farbdisplay: zeigt Batteriezustand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– 5x 230-Volt-Steckdosen mit insgesamt 3.600 Watt Dauerbelastbarkeit (max. 5.400 Watt kurzzeitige Spitzenlast)

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm und 1x Zigarettenanzünder-Buchse: je 12 Volt

(max. 13,6 Volt) bis 8 A / 96 Watt (max. 108,8 Watt)

– Gesamt-Ladeleistung an allen 12-Volt-Anschlüssen gleichzeitig: max. 8 A / 108,8 Watt

– 230-Volt-Eingang mit Schnelllade-Funktion für integrierten Akku: mit 1.200 Watt in 3 Stunden

vollständig geladen

– Notstrom-Funktion: durchgeschleifte 230-Volt-Stromversorgung für unterbrechungsfreien

Gerätebetrieb, Reaktionszeit: ca. 10 ms

– Schnell-Ladefunktion Quick Charge 3.0: lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches

Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– 4x USB-Ports Typ A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: je 5 – 12 Volt, bis 3 A / 18 Watt

– 2x USB Typ C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery: je 5 – 20 Volt, bis 5 A / 100 Watt

– Gesamtleistung bei Verwendung mehrerer / aller Anschlüsse gleichzeitig: max. 3.600 Watt

– Betriebstemperatur: 10 (min. 0 °C zum Laden) bis +35 °C

– Nach 2.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre

Lebensdauer

– Vielseitiges Schutzsystem: gegen Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung, Unterkühlung,

Niederspannung und Überladen

– 2 Bodenrollen für einfaches Verschieben

– Ausziehbarer Trolley-Griff für einfachen Transport

– Farbe: schwarz

– Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 3.248 Wh, lädt über 230 Volt, 12/24 Volt (Kfz) bzw.

über DC5521 mit 11 – 60 Volt oder per Solarpanel (Solarpanel bitte dazu bestellen)

– Integrierter MPPT-Laderegler mit bis zu 10 A Ladestrom: gleicht Schwankungen im optimalen

Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt für konstanten Ladestrom und größtmögliche Leistung

– Spannungsbereich für DC5521-Input: 11 – 60 Volt DC

– Maximaler Eingangsstrom (I): 7 A

– Maximale Leistungsaufnahme (Pmax): 420 Watt

– Spannungsbereich für Solarpanel-Input: 11 – 60 Volt DC

– Maximaler Eingangsstrom (I): 10 A

– Maximale Leistungsaufnahme (Pmax): 600 Watt

– Maße: 40,7 x 52,5 x 28,5 cm, Gewicht: 42 kg

– Solar-Generator HSG-3600 inklusive 230-Volt-Stromkabel, Kfz-Lade-Adapterkabel, Adapterkabel XT60

auf MC4-kompatibel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408028

Hinweis: Die Notstrom-Funktion unterstützt keine 0-ms-Umschaltung.

Preis: 3.299,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3355-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3355-3034.shtml

Auch erhältlich ohne Mehrwertsteuer:

Sofern die Voraussetzungen für 0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG gegeben sind,

kann man diesen Artikel auch mit dem MwSt-Satz 0% unter Artikel-Nr.: MW-1266-903 kaufen.

Im Bundle:

https://www.pearl.de/a-ZX3407-3034.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/MgbJmbr86gPQH4j

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.