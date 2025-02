revolt Mobile Trolley-Powerstation HSG-3700

Kompakte Powerstation mit Schnellladefunktion für flexible Stromversorgung

– LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 2,56 kWh und 3.000 Watt Dauerleistung

– Noch 80 % Kapazität nach 10 Jahren, mehr als 4.000 Ladezyklen

– 3x 230-Volt-Steckdose, 2x USB-C mit Power Delivery und 4x USB-A mit Quick Charge

– Schnell geladen: in nur ca. 100 Minuten vollgeladen und einsatzbereit

– Mit Notstrom-Funktion für unterbrechungsfreien Gerätebetrieb

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Steuerung und Kontrolle

Die mobile Powerstation & Solargenerator von revolt ermöglicht eine flexible Stromversorgung an nahezu jedem Ort. Dank integrierter Rollen und ausziehbarem Griff lässt sie sich leicht transportieren – ähnlich wie ein Reisekoffer. Bis zu drei 230-Volt- und drei 12-Volt-Geräte sowie bis zu sechs mobile Geräte über USB können angeschlossen werden. Die Dauerleistung beträgt bis zu 3.000 Watt. USB-Geräte werden mit einer Schnellladefunktion von bis zu 100 Watt aufgeladen.

Über das mitgelieferte 230-Volt-Stromkabel lässt sich der Akku in weniger als zwei Stunden vollständig aufladen. Alternativ ist auch das Aufladen über den Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs möglich. Für eine nachhaltige Energieversorgung kann die Powerstation auch mit Solarenergie aufgeladen werden.

Die Steuerung und Überwachung erfolgt über die App „ELESION“. Wichtige Parameter wie Batterieladezustand und Temperatur sind jederzeit auf einem mobilen Android- oder iOS-Gerät abrufbar.

Die Powerstation kann mit anderen kompatiblen Geräten gekoppelt und zentral über die App gesteuert werden. Auch eine Vernetzung mit bestehenden Smart-Life- und Tuya-Systemen ist möglich, so dass alle Geräte gemeinsam und mit automatischen Funktionen genutzt werden können.

Gemäß § 12 Abs. 3 UStG beträgt der Umsatzsteuersatz für Solarmodule 0 %. Dies gilt auch für wesentliche Komponenten, die für den Betrieb einer förderfähigen Photovoltaikanlage erforderlich sind, sowie für Speicher, die zur Speicherung des erzeugten Stroms dienen. Die Anwendung des Steuersatzes von 0 % ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft:

– Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

– Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

– Kein Weiterverkauf

Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann dieser Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19% unter Artikel-Nr.: ZX-3730-902 bestellt werden.

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Integriertes LED-Farbdisplay: zeigt Batterieszustand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– 3x 230-Volt-Steckdosen: insgesamt 3.000 Watt Dauerbelastbarkeit (max. 5.000 Watt kurzzeitige Spitzenlast)

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: je 12,6 Volt bis 3 A / 37,8 Watt max.

– 1x Zigarettenanzünder-Buchse mit 12,6 Volt bis 10 A / max. 126 Watt

– 2x DC7909-Eingänge (Solar): 13 – 45 Volt DC, max. 12 A, 2x 400 Watt (800 W)

– 1x Anderson-Anschluss mit 12,6 Volt bis max. 30 A / max. 378 Watt

– Bidirektionale Schnelllade-Funktion für integrierten Akku: in ca. 100 Minuten vollständig geladen

– UPS-Notstrom-Funktion: durchgeschleifte 230-Volt-Stromversorgung für unterbrechungsfreien Gerätebetrieb

– 4x USB-A, 2x mit je 5 Volt bis 2,4 A / max. 12 Watt, 2x mit je 5 – 12 Volt bis 3 A / max. 18 Watt

– 2x USB Typ C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery: je 5 – 20 Volt, bis 5 A / 100 Watt

– Gesamtleistung bei Verwendung mehrerer / aller Anschlüsse gleichzeitig: max. 3.000 Watt

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen und Akku-Informationen

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Optimale Betriebstemperatur: 20 – 30 °C, Lade-Temperaturbereich: 0 – 45 °C, Entlade-Temperaturbereich: -20 – 45 °C

– 2 gummierte Transportrollen mit je Ø 11 cm

– Ausziehbarer Trolley-Teleskopgriff bis max. 60 cm für einfachen Transport

– Farbe: schwarz

– Mehr als 4.000 Ladezyklen: immer noch 80 % Kapazität nach 10 Jahren

– LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 2,56 kWh / 50 Ah, lädt über 230 Volt, 12/24 Volt (Kfz) oder per Solarpanel (Solarpanel bitte dazu bestellen)

– Powerstation inklusive Netzkabel, Kfz-Ladekabel (für Zigarettenanzünder), 2 Adapterkabel DC7909 auf MC4-kompatible Stecker, 2 Anti-Rutsch-Pads und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107906111

Preis: 1.260,50 EUR

Bestell-Nr. MW-1345-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-MW1345-3641.shtml

Bundles mit Solarpanels

Ohne Mehrwertsteuer:

revolt Mobile Trolley-Powerstation HSG-3700, 2,56 kWh, 50 Ah und 2x 240-W-Solarpanel

Preis: 1.764,70 EUR

Bestell-Nr. MW-1360-625

Mit Mehrwertsteuer:

revolt Mobile Trolley-Powerstation HSG-3700, 2,56 kWh, 50 Ah und 2x 240-W-Solarpanel

Preis: 2.099,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3838-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/knNg3W29kKrg2ra

