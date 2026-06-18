revolt Kurbel-Solar-Powerbank PB-830, 20.000 mAh USB-C PD

Nie wieder ohne Strom unterwegs: Kurbel-Solar-Powerbank lädt Smartphone auch ohne Steckdose

• Kurbel für komplett autarke Stromerzeugung in Notfällen per Hand

• Integrierte Stromkabel für Micro-USB-, Lightning- und USB-C-Buchsen

• USB-C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery (PD) bis 20 Watt

• USB-A mit Schnell-Ladefunktion Quick Charge 3.0 (QC) bis 18 Watt

• Qi-kompatibe für kabelloses Laden per Induktion mit bis zu 15 Watt

• Kompass und LED-Taschenlampe integriert

Kostenlos per Solarenergie geladen: Das integrierte Solarpanel unterstützt die Ladung des Akkus unterwegs und hilft dabei, die verfügbare Energiereserve kontinuierlich zu erweitern. Hierzu wird die Powerbank tagsüber ans Fenster gelegt oder outdoor am Rucksack befestigt. So sammelt sich Energie, ohne dass aktives Eingreifen erforderlich ist.

Mit 20.000 mAh bietet der Akku ausreichend Energiereserven für mehrere Smartphone-Ladungen. Er eignet sich somit sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für die private Notfallvorsorge.

Dank der Handkurbel ist die Kurbel-Solar-Powerbank von revolt außerdem immer einsatzbereit. Die Kurbel macht unabhängig von Sonnenlicht und Steckdosen. Durch einfaches Drehen wird direkt Energie erzeugt. Das ist besonders hilfreich abends auf Touren oder an abgelegenen Orten, wenn kein Sonnenlicht verfügbar ist.

Über den modernen USB-C-Anschluss werden aktuelle Smartphones und andere mobile Geräte schnell mit neuer Energie versorgt. Es stehen aber auch klassische USB-Anschlüsse bereit, sodass auch ältere Technik weiter genutzt werden kann. Es können mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden, ohne dass Adapter benötigt werden. Das spart Zeit und reduziert Kabelsalat unterwegs.

Dank Qi-Kompatibilität ist auch kabelloses Laden möglich: Kompatible Smartphones werden einfach auf die Powerbank gelegt. Der Ladevorgang startet automatisch mit bis zu 15 Watt.

Orientierung und Licht sind ebenfalls integriert. Eine helle LED-Taschenlampe sorgt bei Dunkelheit für klare Sicht. Sie lässt sich beim Packen, im Keller oder auf dem Weg durchs Gelände nutzen. Der integrierte Kompass unterstützt zusätzlich bei der Orientierung, sodass kein weiteres Hilfsmittel mitgenommen werden muss.

• Kurbel-Powerbank mit Dynamo zur manuellen Stromerzeugung

• Lädt bis zu 3 Mobilgeräte gleichzeitig

• 2x USB Typ C mit Power Delivery bis zu 20 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

• USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt

• 1x USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

• USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt und 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

• 1x Micro-USB: 5 Volt bis 2,1 A / 10,5 Watt

• Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss: 5 Volt bis 2,1 A / 10,5 Watt

• Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.

• Gesamt-Leistung bei Verwendung von bis zu 3 Output-Anschlüssen gleichzeitig: 15 Watt (5 Volt, 3 A)

• Taschenlampe mit 3 Modi: Dauerlicht, SOS-Signal und Blinklicht

• LEDs für Ladestandanzeige

• Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

• Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung

• Integrierter Li-Ion-Akku mit 20.000 mAh, lädt per USB A/C und Micro-USB, mit Unterstützung für Schnellade-Funktion (Netzteil bitte dazu bestellen)

• Maße: 184 x 89 x 36 mm, Gewicht: ca. 615 g

• Kurbel-Dynamo-Powerbank PB-830 inklusive deutscher Anleitung

• EAN: 4022107483551

Die revolt Kurbel-Solar-Powerbank PB-830, 20.000 mAh, USB-C PD 20 Watt, Qi-kompatibel, LED ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1105-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

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