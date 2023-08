revolt Kompaktes Doppel-USB-Netzteil mit USB-C PD

Smartphone, Tablet und mehr auch extra-schnell mit bis zu 20 Watt laden

– Zum gleichzeitigen Laden von bis zu zwei USB-Mobilgeräten

– USB-C zum Schnellladen per Power Delivery bis 20 Watt

– USB Typ A zum Schnellladen per Quick Charge 3.0 mit 18 Watt

– Kompakte Maße mit nur 41 mm Durchmesser und 62 mm Höhe

Das Mobilgerät extraschnell aufladen: Immer mehr Smartphones und andere Mobilgeräte unterstützen die

Schnell-Ladefunktionen Power Delivery. Die Akkus dieser Geräte lädt man mit bis zu 20 Watt und damit bis

zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät!

Auch für Mobilgeräte ohne Schnell-Ladefunktion: Die ausgeklügelte Technologie des USB-Wandnetzteils von

revolt passt den Ladestrom an das angeschlossene Mobilgerät an. So werden ältere Smartphone und

iPhones, MP3-Player & Co. standardmäßig mit 5 Volt bzw. bis zu 12 Watt geladen. Und alle modernen

Mobilgeräte bekommen genau das, was sie brauchen – bis zu 12 Volt und 20 Watt!

Ideal auch unterwegs: Das Netzteil hat einen Durchmesser von gerade einmal 41 mm und eine Höhe von 62

mm. Damit findet es auch im kleinsten Reisegepäck Platz. Und mit nur 56 g fällt es zudem kaum ins

Gewicht!

– Doppel-Netzteil zum gleichzeitigen Laden von bis zu zwei USB-Mobilgeräten

– USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten mit

USB-C-Ladeanschluss

– USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2,2 A / 20 Watt,

12 Volt bis 1,67 A / 20 Watt

– USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein

gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt, 12

Volt bis 1,5 A / 18 Watt

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: bis 86,5 %, Effizient bei geringer Last (10 %): bis 81 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 Watt

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 230 Volt AC, 50 Hz (Steckdosengerät mit Konturenstecker)

– Maße (Ø x H): 41 x 62 mm, Gewicht: 56 g

– USB-Netzteil inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107413305

Preis: 11,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5404-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5404-1421.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/Fjq4SJB3JCwm2iX

