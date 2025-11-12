revolt Kfz-Starthilfe-Powerbank PB-165.kfz

Schnelle Starthilfe und Powerbank in einem – sicher, kompakt, vielseitig

– Zuverlässige Starthilfe für Motoren bis 4 l Benzin und 2,4 l Diesel

– Integrierte Powerbank mit USB-C-Eingang und USB-A-Ausgang 5 V / 2,4 A / 12 Watt

– Starthilfe-Strom: 400 A mit 800 A Spitzenstrom (kurzzeitig)

– QDSP-Quick-Start-Technologie für hohen Startstrom

– Leistungsstarker Li-Ion-Akku mit 7.200 mAh / 26,64 Wh

– Helle LED-Leuchte mit 3 Modi: Licht, SOS & Stroboskop für Notfälle

Sicher starten – auch bei leerem Akku: Die USB-Powerbank mit Kfz-Starthilfe von revolt bringt dank 800 Ampere Peak-Strom leere Fahrzeugbatterien im Handumdrehen wieder in Schwung. Ideal für Autos, Motorräder und Boote mit 12-Volt-Bordnetz – so bleibt man nie wieder liegen.

Leistungsstarke Kapazität für unterwegs: Mit satten 7.200 mAh startet man nicht nur Motoren, sondern lädt auch seine mobilen Geräte bequem unterwegs auf. Das Smartphone, Tablet oder auch das Navi sind stets einsatzbereit – ob im Alltag oder auf Reisen.

Praktische LED-Leuchte für jede Situation: Die integrierte LED-Leuchte sorgt bei Dunkelheit für beste Sicht – ob beim Anschließen der Kabel, beim Reifenwechsel oder als Warnlicht am Straßenrand. Je nach Bedarf stehen die Modi Dauerlicht, Blinklicht- und SOS zur Verfügung.

Kompakt, robust und schnell einsatzbereit: Das handliche Gehäuse passt in jedes Handschuhfach. Mit wenigen Handgriffen sind die robusten Klemmen angeschlossen.

Zuverlässiger Schutz: Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz geben jederzeit ein gutes Gefühl.

– 2in1-Kfz-Starthilfe und USB-Powerbank

– QDSP: Schnell-Entladefunktion für verbesserte Startstrom-Leistung

– Schnelle und einfache Starthilfe bei schwacher oder leerer Autobatterie

– Ideal auch zum Laden von Smartphone, Tablet-PC und anderen elektronischen Geräten

– Integrierter, starker Li-Ion-Akku mit 7.200 mAh / 26,64 Wh

– Integrierte Notfall-Leuchte mit heller LED und 3 Leuchtmodi: Dauerlicht, SOS-Signal, Stroboskop-Licht, 0,5 Watt / 50 Lumen

– USB-Port: 5 Volt, 2,4 A / 12 Watt, ideal für Smartphone, Tablet-PC, MP3-Player u.v.m.

– Startstrom: 400 A (Dauerstrom), 800 A (Spitze unter 3 Sekunden), ideal für Benzin-Motoren bis 4,0 l Hubraum und Diesel-Motoren bis 2,4 l Hubraum

– LED-Ladestand-Anzeige für Powerbank

– Ein/Aus-Taste

– Schutz vor Verpolung, Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung, Überladen

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 7.200 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Powerbank: 160 x 84 x 37 mm, Gewicht: 650 g

– Powerbank PB-165.kfz inklusive Starthilfekabel mit Pol-Klemmen, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die revolt Kfz-Starthilfe-Powerbank PB-165.kfz ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3848-625 zum Preis von 44,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

