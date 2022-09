revolt Intelligentes 3-Port-USB-Netzteil, USB A & C

Mobile Geräte besonders schnell und sicher aufladen

– Mit LED-Display: zeigt aktuelle Spannung und Ladestrom

– GaN-Technologie: verlängerte Lebensdauer dank geringer Erwärmung

– Quick-Charge- und Power-Delivery-Ladefunktion für kompatible Geräte

– Automatische Ladestrom-Anpassung: bis zu 20 Volt und 30 Watt

– Gleichzeitiges Laden von 3 Mobilgeräten

– Schutz vor Überstrom, Überlast, Kurzschluss und Überhitzung

Schnelle Energie für mehrere Geräte auf einmal: Dieses USB-Netzteil von revolt liefert Ladestrom für bis zu 3 USB-Mobilgeräte gleichzeitig. So sind z.B. Smartphone, iPhone, Tablet-PC, iPad, MacBook oder Digitalkamera wieder ruckzuck voll. Per Quick Charge lädt man kompatible Geräte sogar 5-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

Auch ein iPhone 12 extraschnell aufladen: dank USB-Port Typ C mit Power Delivery. Anders als ein Standard-USB-Ladeport unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9, 12, 15 und 20 Volt. Und das mit bis zu starken 30 Watt! Damit lädt man neben dem iPhone 12 natürlich auch MacBooks und andere kompatible Geräte im Handumdrehen.

Für alle Mobilgeräte geeignet: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player und Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Und andere Mobilgeräte erhalten mit bis zu 20 Volt Ladespannung genau den Strom, den sie brauchen!

Immer im Blick: Dank LED-Display sieht man stets die aktuelle Lade-Leistung. So weiß man direkt, wie weit der Ladevorgang ist.

– Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz, z.B. Nokia 8.1, Motorola One Power, Samsung Galaxy A50 u.v.m.

– USB-C-Anschluss mit Power Delivery (PD): ideal zum Schnellladen z.B. von iPhone 12, MacBook, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

– 2x USB A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt mit 3 A / 15 Watt, 9 Volt mit 3 A / 27 Watt, 12 Volt mit 1,5 A / 18 Watt

– 1x USB C mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt mit 3 A / 15 Watt, 9 Volt mit 3 A / 27 Watt, 12 Volt mit 2,5 A / 30 Watt, 15 Volt mit 2 A / 30 Watt, 20 Volt mit 1,5 A / 30 Watt

– Gesamt-Ladeleistung bei Verwendung aller Ports gleichzeitig: 5 Volt mit 3 A / 15 Watt

– LED-Display: zeigt Ausgangsleistung (Watt)

– Stromversorgung: 230 Volt AC, 50 Hz (Eurostecker)

– Farbe: schwarz

– Maße: 75 x 35 x 52 mm, Gewicht: 84 g

– USB-Wandnetzteil inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402620

Preis: 18,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3291-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3291-1421.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/twJgieG3bNW9bgg

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.