revolt Digitaler Energiekostenmesser

Kontrolle des Stromverbrauchs

Die Energiekosten optimieren: Ab jetzt weiß man, wie viel Strom die Geräte verbrauchen – und findet so unnötige Stromfresser.

Sofort startklar: Das Messgerät von revolt einfach zwischen Gerät und Steckdose stecken und schon liest man den aktuellen Verbrauchswert ab – im Betrieb oder im Standby-Zustand.

Alle Werte im Blick: Auf Knopfdruck kann man die Display-Anzeige wechseln. So sieht man die aktuelle Leistungsaufnahme, die aktuelle Netzspannung und den Energieverbrauch.

Die Stromkosten ermitteln: Nach einmaliger Eingabe des Stromtarifs (Preis pro kWh) rechnet der Helfer in Euro und Cent aus, wie viel Stromkosten die Geräte verursachen. So sieht man schnell, wo man sparen kann und ob es z.B. an der Zeit ist, einen energieeffizienteren Kühlschrank anzuschaffen.

– Misst Stromverbrauch und berechnet Energiekosten

– Großes LCD-Display mit 5,1 cm / 2″ Diagonale, um 180° drehbar: überall gut abzulesen

– Anzeige Leistung: 0,1 – 3.680 Watt, Netzspannung: 200 – 276 Volt (Genauigkeit 2 %), Energieverbrauch (0 – 9.999 kWh), Energiekosten (0 – 9.999 EUR)

– Berechnet Stromkosten nach individueller Stromtarif-Angabe (0 – 99,99 EUR/kWh einstellbar)

– Einfache Bedienung über 2 Tasten

– Stromausfall-Schutz: Daten werden automatisch gespeichert

– Belastbar bis 3.680 Watt (230 Volt / 16 Ampere)

– Maße: 47 x 113 x 84 mm, Gewicht: 118 g

– Energiekosten-Messer inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107374972

Preis: 9,89 EUR

Bestell-Nr. NC-5561-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC5561-3102.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/TAhpGwf3

