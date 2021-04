revolt 3in1-Kfz-Starthilfe PB-300.multi

Startet bei Bedarf das Fahrzeug, saugt es sogar aus und lädt Mobilgeräte

– Kfz-Starthilfe bis 800 A: für Benziner bis 6 l & Diesel bis 4 l Hubraum

– Lädt auch Smartphones, Tablet-PCs u.v.m.

– Integrierter Staubsauger mit bis zu 30 Minuten Laufzeit

Schnelle Hilfe bei leerer Auto-Batterie: Mit dem kraftvollen Akku dieser Powerbank von revolt gibt man sogar leistungsstarken Benzin- und Diesel-Motoren ganz einfach Starthilfe. Alles was man dafür braucht, bringt die Powerbank mit!

Hält auf Wunsch sogar den Innenraum im Auto sauber: Dank integriertem Staubsauger und 2 Aufsätzen befreit man im Handumdrehen Polster, Lüftungsgitter, enge Zwischenräume u.v.m. von Staub und anderem Schmutz.

Auch ideal als Notfall-Stromversorgung für alle USB-Mobilgeräte: Unterwegs lassen sich bequem Smartphone, Tablet-PC, mobile Lautsprecher u.v.m. laden – auch ohne Steckdose in der Nähe! Mit 10.000 mAh verlängert man z.B. die Laufzeit eines Smartphones um bis zu 50 Stunden – ob beim Camping, bei Ausflügen oder im Urlaub.

– Kfz-Starthilfe: 400 A (current), 800 A (Spitze), ideal für Benzin-Motoren bis 6 l Hubraum und Diesel-Motoren bis 4 l Hubraum

– Powerbank zum Laden von Smartphone, Tablet-PC und Autobatterie

– Integrierter LiPo-Akku mit 10.000 mAh / 34 Wh: bis zu 50 Extra-Stunden für Ihr Smartphone bzw. bis zu 20 Auto-Starts

– USB-Ladeport: 5 Volt mit bis zu 2,1 A / 10,5 Watt

– Integrierter Staubsauger mit 47 hPa Saugleistung und bis zu 30 Minuten Laufzeit bei vollem Akku

– Volumen Staubbehälter: ca. 70 ml

– Lautstärke im Betrieb: 75 dB

– Schutz vor Kurzschluss, Überladen, Überhitzen, Verpolen und Entladen

– Aufladen des Akkus per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 274 x 65 mm, Gewicht: 960 g

– Powerbank PB-300.multi inklusive Überbrückungskabel mit Polklemmen, USB-Ladekabel, Staubsauger-Aufsatzrohr, Staubsauger-Bürstenaufsatz und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384513

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3042-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3042-1420.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/XDhJmSjk

