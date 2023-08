revolt 3er-Set Outdoor-Mini-Funksteckdosen, IP44

Garten-Steckdosen ganz bequem von der Liege aus steuern

– Steckdosen einzeln oder in bis zu 4 Gruppen schaltbar

– Jeweils voll belastbar mit bis zu 3.680 Watt Anschlussleistung

– Stabiler Schutzdeckel an jeder Steckdose

– Spritzwassergeschützt nach IP44

– Fernbedienung mit bis zu 30 m Funk-Reichweite

– Auch direkt an der Steckdose schaltbar

Einzeln, in Gruppen oder alle zusammen fernsteuerbar: Dank Fernbedienung mit bis zu 30 m Funk-

Reichweite muss man nicht einmal das Haus verlassen! Man legt einfach fest, wie man die Steckdosen

schalten möchte und steuert so alle Steckdosen ganz nach Wunsch.

Ideal für den geschützten Außenbereich: Dank selbstschließender Verschlusskappen sind die Funk-

Steckdosen von revolt spritzwassergeschützt! So sind sie ideal für den überdachten Balkon, die Terrasse

oder im Carport.

– 3 Funk-Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckeln

– Ideal für den geschützten Außenbereich, z.B. auf Balkon und Terrasse oder im Garten

– Steckdosen belastbar bis 3.680 Watt / 16 A

– Schaltbar per Fernbedienung: einzeln, in bis zu 4 Gruppen oder alle zusammen

– Funk-Reichweite: bis zu 30 m (freies Feld)

– Auch direkt an der Steckdose schaltbar per Taste, mit Kontroll-LED

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

– Farbe: schwarz/grün

– Stromversorgung Steckdose: 230 Volt, Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten)

– Maße je Steckdose: 75 x 100 x 53 mm, Gewicht: je 213 g

– 3 Funksteckdosen inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107412360

Preis: 23,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5380-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5380-3100.shtml

Auch als 6er-Set erhältlich:

revolt 6er-Set Outdoor-Mini-Funksteckdosen, Fernbedienung, bis 3.680 Watt, IP44

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5398-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5398-3100.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/3yPMbraCqERs3KX

