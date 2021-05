revolt 3-fach-Eck-Steckdosenleiste mit 2 USB-Lade-Ports

Die dreieckige Form passt ideal in jede Ecke und spart so viel Platz

– 90°-Winkel für festen Halt an Ecken von Wänden und Tischen

– LED-Nachtlicht mit Induktionsschalter

– Lädt bis zu 5 Geräte gleichzeitig

– Hochwertige Edelstahlfront

– 2 USB-Ports mit Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überhitzung

Passt in jede Ecke: Dank ihrer Form mit 90°-Winkel kann die Steckdosenleiste von revolt optimal an Wänden und Tischen platziert werden. So hat sie festen Halt und nimmt kaum Platz weg!

Jetzt sind alle Geräte mit Strom versorgt: TV, Stehlampe, Staubsauger & Co. lassen sich gleichzeitig betreiben. Und über die 2 USB-Ports werden auch Mobilgeräte aufgeladen!

Ideal für Schreibtisch, Küche oder Schlafzimmer.

Den Durchblick behalten: Dank eingebautem LED-Licht hat man auch in dunkleren Ecken einen Blick auf die Steckdosenleiste und sieht sofort, wo man noch ein Gerät einstecken kann. Auch perfekt als Nachtlicht neben dem Bett.

– Dreieckiges Gehäuse mit 90°-Winkel für festen Halt an Ecken von Wänden und Tischen

– Versorgt bis zu 5 Geräte gleichzeitig mit Strom: Smartphone, Tablet-PC, Küchengeräte u.v.m

– 2 USB-Lade-Anschlüsse: 5 V, 2,1 A, insgesamt max. 2,1 / 10,5 W

– Durchschnittliche Ladeeffizienz: 79,71 %

– Leerlaufstromverbrauch: 0,09 W / 10 % Ladeeffizienz

– LED-Nachtlicht mit Induktionsschalter: 0,5 W, 10 Lumen, 6200 K (tageslichtweiß)

– Hochwertige Edelstahlfront

– Schutz gegen Kurzschluss, Überladung und Überhitzung

– Farbe: silber/schwarz

– Belastbarkeit: max. 16 A / 3.680 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 20 x 7 x 7 cm, Gewicht: 470 g

– 3-fach-Eck-Steckdosenleiste mit LED-Licht inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107381062

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3040-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3040-1430.shtml

Presseinformation mit ilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/WThpGkwS

