revolt 13in1-Steckdosen-Turm 9 Steckdosen, 3x USB

Praktische Stromversorgung mit Steckdosen und USB-Anschlüssen

– Steckdosen-Turm mit 9 Steckdosen, 3 USB-A-Anschlüssen und 1 USB-C-Anschluss

– USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt für schnelles Laden von Mobilgeräten

– Oberer Teil abnehmbar und an Verlängerungskabel als 4-fach-Steckdose nutzbar

– Belastbar bis 3.680 Watt (16 A)

– Mit Überspannungs- und Überstromschutz

– 2 Meter Anschlusskabel für optimale Positionierung

Perfekte Anschlussvielfalt für Zuhause: Neun Steckdosen, drei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Port – dieser Steckdosen-Turm von revolt bietet alles, was als Verteilzentrale im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch gebraucht wird. Computer und Schreibtischlampe mit Strom versorgen, gleichzeitig Tablet und Kopfhörer aufladen: Selbst bei intensiver Nutzung ist der Turm noch nicht einmal zur Hälfte belegt.

Schnelles Laden dank Power Delivery: Der USB-C-Port liefert bis zu 20 Watt und eignet sich ideal für Smartphones und Tablets. Kleinere Akkus lassen sich an den drei USB-A-Anschlüssen mit bis zu 12 Watt aufladen – so sind Mobilgeräte rasch wieder einsatzbereit.

Flexibel durch geteilte Bauweise: Der obere Teil des Steckdosen-Turms lässt sich einfach abnehmen. In Kombination mit einem Verlängerungskabel können die vier Steckdosen des Oberteils an einem anderen Ort genutzt werden – praktisch, wenn ein Teil auf dem Schreibtisch und der andere darunter oder in einem anderen Zimmer zum Einsatz kommen soll.

Sicher und praktisch im Betrieb: Überspannungs- und Überstromschutz bewahren angeschlossene Geräte vor Schäden. Das zwei Meter lange Anschlusskabel sorgt dafür, dass der Steckdosen-Turm flexibel dort aufgestellt werden kann, wo er gebraucht wird.

– 13in1-Steckdosen-Turm mit 9 Steckdosen

– 1x USB-C mit Power Delivery bis 20 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

– USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A /15 Watt, 9 Volt bis 2,22 A / 20 Watt, 12 Volt bis 1,67 A / 20 Watt

– 3x USB-A: 5 Volt bis 2,4 A / 12 Watt

– Abnehmbares Oberteil wird zur praktischen 4er-Steckdose: anschließbar an Verlängerungskabel

– Überspannungs- und Überstromschutz

– Belastbar bis 3.680 Watt (16 A)

– Netzschalter zum Ein- und Ausschalten des Steckdosenturms

– 2 Meter Anschlusskabel

– Farbe: weiß

Der revolt 13in1-Steckdosen-Turm, 9 Steckdosen, 3x USB-A, USB-C, PD 20 W, weiß ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3763-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Variante in schwarz:

revolt 13in1-Steckdosen-Turm, 9 Steckdosen, 3x USB-A, USB-C, PD 20 Watt, schwarz

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3762-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/TKabMXk7psjNm9f

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