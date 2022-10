Revo.PRIME von GEZE: Designorientierte Premiumlösung für Karusselltüren

Leonberg, 13. Oktober 2022: Der Tür-, Fenster- und Sicherheitsspezialist GEZE bringt mit der Revo.PRIME eine neue Premiumlösung für Karusselltüren auf den Markt. Das Produkt zeichnet sich durch eine besonders geringe Kranzhöhe und schmale Profilsysteme aus. Designorientierte Architekten und Bauherren erzielen damit maximale Transparenz und setzen moderne Akzente im Eingangsbereich von Hotels, Büros und Verwaltungsgebäuden. Die Karusselltür Revo.PRIME sorgt mit einem verbesserten Laufverhalten für einen erhöhten Begehkomfort und reduziert gleichzeitig denEnergieverbrauch.

Revo.PRIME: Maximale Designansprüche – minimale Kranzhöhe

Karusselltüren bieten einige Vorteile im Vergleich zu Schiebetüren: Sie sorgen nicht nur für eine geringere Belastung durch Schmutz und Lärm, sondern tragen auch maßgeblich zur Energieeinsparung bei. Durch den Einsatz der Türsysteme werden Zuglufterscheinungen nahezu eliminiert. GEZE bietet mit der Revo.PRIME eine neue designorientierte Karusselltürlösung mit einer Kranzhöhe von nur 75 mm an. Die neue Deckenkonstruktion an der Tür ermöglicht den Einsatz des Systems auch bei besonders beengten Platzverhältnissen. Die schmalen Profilansichten mit nur 60 mm Höhe an Türflügel und Seitenteilen erzeugen einen optisch ansprechenden Eindruck und erhöhen die Transparenz.

Auch die Jurys des Red Dot Award und German Design Award sind vom Design der Revo.PRIME überzeugt. Die beiden prestigeträchtigen Wettbewerbe zeichneten die Karuselltür von GEZE mit der Ehrung für das „Product Design 2022“ sowie mit dem Bestpreis in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements“ aus.

Erhöhter Begehkomfort durch verbessertes Laufverhalten

Die Begehung nimmt vor allem bei Karusselltüren einen besonders hohen Stellenwert ein: Bei der Karusselltür Revo.PRIME von GEZE sorgt ein bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) mit 1.000 Nm Drehmoment für einen angenehmen Begehkomfort. Die Antriebseinheit erzielt ein verbessertes Laufverhalten der Tür, das sich positiv auf die Begehung auswirkt. Hinzu kommt ein vergrößerter Durchmesser des Türsystems auf bis zu 3.800 mm, der den heutigen architektonischen Ansprüchen gerecht wird.

Energieeinsparung und elektrische Sicherheit

Mit der Karusselltür Revo.PRIME sparen Betreiber bis zu 30 Prozent Energie im Vergleich zu Vorgängermodellen ein – dafür sorgt eine reduzierte Leistungsaufnahme der Antriebseinheit. Verarbeiter profitieren wiederum von einer erhöhten elektrischen Sicherheit bei der Installation der Tür und einer einfachen Verkabelung. Die Revo.PRIME von GEZE lässt sich ganz leicht via Steckverbindung beziehungsweise Plug-and-Play in Betrieb nehmen. Zudem kann die Tür an gängige offene Gebäudeleitsystem angebunden werden.

ÜBER GEZE:

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.154 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Firmenkontakt

GEZE GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 72001413

j.wurster@panama-pr.de

http://www.geze.de

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 72001413

j.wurster@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: @ GEZE GmbH