Revenera führt MCP-Server für KI-Agenten ein

Der neue Revenera MCP-Server verbindet KI-Agenten sicher mit Monetarisierungssystemen – für natürlichsprachliche Abfragen und Analysen entlang des Quote-to-Cash-Prozesses (Q2C).

Hamburg, 8. Juli 2026 — Revenera, Anbieter von Plattformen zur Software-Monetarisierung, hat heute die Einführung seines MCP-Servers bekannt gegeben. Damit können Softwarehersteller KI-Agenten mit dem Berechtigungsmanagementsystem FlexNet Operations verbinden.

Nach der Anbindung können KI-Agenten Daten aus der Revenera-Plattform und weiteren Lösungen wie CRM- oder Abrechnungssystemen abrufen, analysieren und miteinander verknüpfen. So lassen sich Informationen aus dem gesamten Quote-to-Cash-Prozess (Q2C) nutzen – etwa zu Kundenberechtigungen, Produktnutzung und Accounts. Fachabteilungen erhalten schnell relevante Einblicke und können Abfragen in natürlicher Sprache durchführen.

Der ganzheitliche Zugriff auf die Daten ermöglicht es, Verlängerungsrisiken bei Kunden mit rückläufiger Nutzung frühzeitig zu erkennen und Upselling-Potenziale zu identifizieren. Auch Muster bei der Kundenabwanderung werden sichtbar, beispielsweise im Zusammenhang mit Region, Funktionsnutzung und Preisgestaltung. Analysen, die bislang mit hohem manuellem Aufwand verbunden waren, können nun über einen einzigen natürlichsprachlichen Prompt angestoßen werden.

Bring Your Own Agent (BYOA)

Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, der die Kommunikation zwischen KI-Agenten und Unternehmenssystemen ermöglicht. Der Revenera MCP Server nutzt diesen Standard, damit Unternehmen nach dem Bring-Your-Own-Agent-Prinzip (BYOA) ihre eigenen KI-Agenten einsetzen können.

Dabei behalten die jeweiligen Teams die Kontrolle über ihre Agenten und Datenzugriffe und erhalten zugleich über kontrollierte Schnittstellen Zugriff auf hochwertige Geschäftsfunktionen, etwa in den Bereichen Nutzung, Berechtigungen, Compliance und Lizenzierung. Unternehmen gewinnen verwertbare Erkenntnisse entlang des gesamten Monetarisierungs- und Q2C-Prozesses und können gleichzeitig Governance und Sicherheit wahren.

„Wenn Unternehmen in KI-Assistenten investieren, wollen sie diese auch mit den Systemen verbinden, die für ihr Umsatzwachstum relevant sind“, erklärt Paul Bland, VP of Product Management bei Revenera. „Der Revenera MCP-Server schafft genau diese Anbindung: Er ermöglicht den Echtzeitzugriff auf Monetarisierungsdaten und unterstützt Teams dabei, fundiertere Entscheidungen zu treffen – von der Preisgestaltung über die Produktentwicklung bis hin zum Kundenerlebnis.“

Ganzheitlicher Einblick

Accountmanager und Produktverantwortliche stehen laut dem Monetization Monitor 2026 vor zwei zentralen Herausforderungen: Zum einen fehlt ihnen der nötige Überblick über Berechtigungen und Nutzung. Zum anderen erkennen sie oft zu spät, bei welchen Kunden die Vertragsverlängerung gefährdet ist. Der Revenera MCP-Server unterstützt Softwarehersteller dabei, ihr Verlängerungsmanagement vorausschauend und datenbasiert auszurichten.

Account Management und das Customer-Success-Team können Abwanderungsrisiken und Ausbaupotenziale früher erkennen. Entscheidungen über Funktionsentwicklung und Produktpakete lassen sich auf Basis realer Nutzungs- und Umsatzdaten treffen. Der vollständige Überblick über Berechtigungen, Nutzung und Kundenstatus hilft zudem dem Support, Probleme schneller zu lösen. Schließlich können die Verantwortlichen für die Preisgestaltung anhand der Funktionsnutzung prüfen, ob Preise, Kundennutzen und Betriebskosten in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen.

„Der Softwaremarkt befindet sich im Umbruch und KI sorgt in einigen Bereichen für tiefgreifende Veränderungen. Technologieunternehmen brauchen relevante Daten, tiefe Einblicke und konkrete Handlungsmöglichkeiten, um auf diese Veränderungen reagieren zu können – egal, ob es um die Nutzung durch Endkunden, Vertragsverlängerungen oder die Erprobung neuer Geschäftsmodelle geht. Wer mit seinen Daten ‚sprechen‘ kann, Datensilos aufbricht und seine Reaktionsfähigkeit verbessert, besitzt einen entscheidenden Vorteil“, so Nicole Segerer, General Manager bei Revenera.

„Der Revenera MCP-Server ist ein Baustein der umfassenden Strategie von Revenera. Wir helfen Unternehmen, fundierte Erkenntnisse und konkrete Handlungsempfehlungen zu gewinnen, um ihre Geschäftsmodelle erfolgreich weiterzuentwickeln und ihr Umsatzwachstum voranzutreiben.“

Der Revenera MCP-Server ist ab sofort als integrierte Komponente des Berechtigungsmanagementsystems FlexNet Operations von Revenera verfügbar.

Revenera unterstützt Produktverantwortliche, bessere Anwendungen zu entwickeln, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Produkte effektiv zu monetarisieren – egal ob On-Premise, Embedded Software, SaaS oder Cloud. Die führenden Lösungen von Revenera ermöglichen es Software- und Technologieunternehmen, ihren Umsatz mit Hilfe moderner Software-Monetarisierung zu steigern. Softwarenutzungsanalysen erlauben tiefe Einblick in die Nutzung von Software und die Einhaltung von Lizenzierungen. Lösungen für Software Composition Analysis garantieren ein hohes Maß an Open-Source-Sicherheit und Lizenzcompliance. Mehr Informationen unter www.revenera.com

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