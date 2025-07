Reutlingen: Wichtiges Wissen für den lokalen Immobilienmarkt

Käufer oder Verkäufer von Immobilien – Richtig navigieren im lokalen Markt!

Als Maklerunternehmen haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Immobilienangelegenheiten in der Region Reutlingen. Zu unseren Kernkompetenzen gehört es, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können.

Wir beraten Sie persönlich und individuell bei Verkauf und Kauf, sowie bei Vermietung von wohnwirtschaflichen Immobilien in und um Reutlingen.

Durch unser ganz persönliches Engagement können wir für unsere Kunden die gemeinsam gesteckten Ziele erreichen. Interessenten oder Eigentümer machen sich öfters ein Bild in den einschlägigen Immobilienportalen und denken, dass sie danach einen ausführlichen Einblick in die momentan stehende Marktlage haben. Dieser Schein trügt. Den Immobilienportale spiegeln nicht immer die ganze Realität. Die breite Marktransparenz ist umfassender, denn in öffentlichen Immobilienportalen wird meist, nur ein kleiner Teil des verfügbaren Immobilienangebots vermarktet und zur Schau gestellt.

Nicht nur in Reutlingen werden circa 60% aller Immobilien nicht öffentlich verkauft, sondern von Maklern an vorgemerkte Bestandskunden vermittelt.

Grundsätzlich werden dann die restlichen 40%, die nicht direkt einen Interessenten fanden, auf den Immobilien-Webseiten präsentiert. Hierbei bleibt es dann auch offen und fraglich zu welchem Preis die angebotene Immobilie tatsächlich verkauft wurde. Zur Hilfe können aktuelle Marktberichte, der zuständigen Städte Auskunft geben. Sicher ist mittels öffentlicher Anzeigen auf Immobilienportalen, findet nur ein Teil der Käufer ihre Immobilie.

Bei Maklern vorgemerkte Bestandskunden haben einen klaren Zeitvorsprung. Denn neue Immobilien werden Ihnen als erstes angeboten. Dies meist, sobald sie im Bestandskundenregister aufgenommen wurden. Wenn sich kein geeigneter Käufer im Bestand finden ließ, werden verschiedene Inserate, Plattformen und öffentliche Immobilienportale genutzt.

Einfacher erklärt: Die Portale stellen nur einen Teil des gesamten Immobilienangebotes dar! Beispielsweise bei der Landgraf Immobilen GmbH eröffnet Ihnen eine aktuelle und gepflegte Suchanfrage eine größere Auswahl an Angeboten. Bei guten Maklern gehört dies zum Serviceangebot.

Der Verkauf ihrer Immobilie über den Makler hat noch weitere Vorteile. Nicht nur das regionale Markt Know-how und die richtige Verkaufs- und Verhandlungsstrategie sind wichtige Kriterien. Sondern Sie haben auch die durch eine Zusammenarbeit die3 Möglichkeit, Ihre Immobilie inkognito zu verkaufen. So wird ein Verkauf, ohne dass es jeder mitbekommt, möglich.

Ihr Team der Landgraf Immobilien GmbH, Reutlingen, können Sie unter Telefon 07121-310024 oder kontakt@landgraf-immo.de erreichen. Wenn Sie jemanden kennen, der sich Kauf oder Verkauf einer Immobilie befasst, so senden Sie ihm diesen Artikel doch einfach zu.

Mehr Infos auch unter https://landgraf-immobilienmakler-reutlingen.de

LANDGRAF – IHR IMMOBILIENMAKLER

Seit über 55 Jahren in Reutlingen.

