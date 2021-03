Reutlingen. Unternehmensberatung und Agentur APROS Consulting und Services GmbH feiert ihr 20-jaehriges Bestehen

Erfolgsstory – Meilenstein 20 Jahre

Das muss ihnen erst mal einer nachmachen. Seit nunmehr 20 Jahren ist das Team der APROS Consulting & Services GmbH mit Beratung und als PR- und Werbeagentur aktiv und stabil am Markt tätig. Von Reutlingen aus lässt es sich wohl gut arbeiten. FrĂĽh wurden hier die Samen fĂĽr weiteres Wachstum gesetzt. Die Firmenphilosophie “Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt”, so GeschäftsfĂĽhrer Volker Feyerabend. So ist APROS mit 30 Spezialisten in Deutschland mittlerweile nicht nur in Reutlingen und TĂĽbingen, Stuttgart bis Nagold vertreten, sondern auch der Ausbau der Geschäftsfelder ging stetig und konstant voran.

Die Tätigkeiten und Projekte werden zentral koordiniert, um einen reibungslosen Ablauf fĂĽr die Kunden zu gewährleisten. Schnell und unbĂĽrokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen zu erarbeiten, planen und umzusetzen ist das gesetzte Ziel. Das einheitliche Qualitätsmanagement mit Spezialisten-Know-how in allen Geschäftsbereichen stellt sicher, dass die Kunden optimalen Service, einen starken Kosten-Nutzen-Effekt und ein Angebot “ĂĽber den Tellerrand hinaus” bekommen. Das Komplettpaket von Strategie-, Prozess und Marketingthemen bis hin zu Firmenservices im Bereich IT, Online-Marketing, Ă–ffentlichkeitsarbeit und die gesamte Werbepalette wurde konsequent ausgebaut.

Das vertiefte Leistungsspektrum stellt für APROS eine logische Erweiterung der Dienstleistungen dar. Geschäftsführer, Volker Feyerabend als Dipl-Ing. und Dipl.-Betriebswirt, ist akkreditierter Berater der Bafa oder der KfW, sowie weiterer Organisationen wie dem Bundesministerium für Wirtschaft u. Technologie, BMWI, in Berlin, dem Experten Coaching Team VDI / VDE- IT, etc.. Er weiß, wovon er redet. Dominos Pizza, mit knapp 20 Standorten in Deutschland, das Kärcher Center PflüMa in Reutlingen, aber auch internationale Fertigungsunternehmen wie Posalux Schweiz, Firmen aus der Elektronik- und Maschinenbauindustrie sowie verschiedenste Handwerksunternehmen und Gesundheitsanbieter gehören zum überzeugten Kundenkreis. Auch seine Tätigkeit als Uni-Gastdozent und die vielfältigen Engagements seines Teams bei der IHK und weiteren Organisationen zeugt von der Kompetenz, die allen zur Verfügung steht.

In der Region mittendrin, aktiv und vernetzt

Volker Feyerabend ist persönlich und mit seinem Team regional sehr aktiv. Als Präsident der Reutlinger und Eninger Unternehmerrunde und dem Wettbewerb Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen oder als Kurator des Spendenparlaments und Präsident des Mentorenkreises des Reutlinger Spendenparlaments ist er aktiv. Und so hilft er dabei, die Organisationen und Mitglieder nach vorne zu bringen. Die langjährige Führungsverantwortung für technische und kaufmännische Mitarbeiter auf verschiedenen Ebenen bis ins Topmanagement und seine Aufsichtsrats- und Beiratsfunktion in mittelständischen Unternehmen der Fertigungsindustrie haben den Blick für bestimmte Dinge eben geschärft.

Als Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde- Gesunde Stadt der zertifizierten Gemeinde Eningen unterstĂĽtzt er die Zertifizierung und Aktivitäten im Landkreis Reutlingen. Und auch im “Gesundheitsforum Eningen e.V.” ist er Beirat fĂĽr Marketing & Ă–ffentlichkeitsarbeit und somit auch Schnittstelle zu anderen Gremien und Unternehmen. Leiter und Koordinator der “Kopfwehkonferenz Reutlingen” oder des “Team Adipositas” in dem lokale Therapeuten und die Kreiskliniken Reutlingen interdisziplinär aktiv sind, gehören zu den Aktivitäten, die sich noch lang fortsetzen lieĂźen.

LEA Mittelstandspreis Baden-WĂĽrttemberg und eine Spendensumme von ĂĽber 115.000 Euro

Auf das soziale Engagement und die Erfolge ist das Team von APROS besonders stolz. Aufgrund einer gespendeten Summe von ĂĽber 115.000 Euro fĂĽr soziale Zwecke kann man das auch. Sie wurden fĂĽr ihre sozialen Projekte und einen speziellen Vereinsservice mit dem LEA-Mittelstandspreis des Landes Baden-WĂĽrttemberg, der Caritas und der Diakonie als beispielhaftes Unternehmen ausgezeichnet. Zertifiziert fĂĽr ihr “Top Soziales Engagement” flieĂźen pro Jahr rund 15.000 Euro und mehr als eine halbe Mannkraft in soziale Projekte, die das Team gemeinsam extra dafĂĽr erwirtschaftet.

Zertifizierter Top-Arbeitgeber und Partner der Initiative fĂĽr gute Arbeit

APROS wurde als Top-Arbeitgeber von der IFGA zertifiziert und ausgezeichnet. Der Dienstleister trat der IFGA, der Initiative fĂĽr gute Arbeit – einer Initiative fĂĽr ein gutes Miteinander in den Unternehmen zwischen Chefetage und Angestellten – bei. Mittlerweile ist die Unternehmensberatung Partner der IFGA und berät, prĂĽft und zertifiziert andere Firmen im Hinblick auf ihr Mitarbeitermanagement. Bei der IFGA heiĂźt es zur Zertifizierung: “… weil APROS nicht nur die Anforderungen erfĂĽllt und die Werte lebt, sondern auch bestens dafĂĽr qualifiziert ist, diese weiter zu tragen: also auch weitere Unternehmen zu coachen und zu prĂĽfen.”

Im Moment werden bei APROS zwei Auszubildende angelernt. Eine wichtige Aufgabe mit Perspektive. “Uns ist das Mitarbeiterthema sehr wichtig, weil wir schon immer davon ĂĽberzeugt sind, dass gute Zusammenarbeit, Wohlbefinden und Identifikation mit der Arbeit, die Basis fĂĽr unseren Erfolg in Reutlingen, TĂĽbingen, Stuttgart, Eningen und weltweit sind. Das möchten wir auch nach innen und auĂźen sichtbar zeigen.” merkt Feyerabend dazu an.

Aktives betriebliches Gesundheitsmanagement

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) wird großgeschrieben und aktiv verfolgt. BGM-Strategie und aktives Gesundheits-Management gehören für ein gutes betriebliches Miteinander zusammen. Von aktiven Mittagspausen, zusammen Spaß haben, kurze gemeinsame Bewegungseinheiten wie z. B. Yoga, Wissensschulungen, Freizeit- oder Sportangeboten für die Belegschaft, auch Fitnessclub, Ernährungstipps, Wellness bis hin zu Events unterschiedlichster Ausrichtung kann alles dazu beitragen, eine Gemeinschaft und das Gesundheitsbewusstsein zu stärken. Die Programme und vielfältigen Bausteine werden mit kompetenten Partnern, wie z. B. der PHYSIO Eningen durchgeführt. Gut für alle!

Es geht weiter voran

APROS entwickelt sich stetig und das Wachstum machte einen Umzug in größere Räume sowie die Umfirmierung in eine GmbH notwendig. Mittlerweile wurde der Eninger Standort auch schon weiter ausgebaut. “Damit sich Besucher und Mitarbeiter noch wohler fĂĽhlen können und um weitere Kapazitäten zu gewinnen”, sagte Feyerabend zu den MaĂźnahmen in den vergangenen zwei Jahren.

Die Zukunft wird den Weg weisen. Das Vorantreiben der Digitalisierung. Der Umbau der Geschäftsabläufe und Strukturen dafür. Die Markt- und gesellschaftlichen Veränderungen bieten Chancen, die das APROS-Team wahrnehmen wird. Wir werden es gespannt beobachten!

Weitere Informationen: www.APROS-Consulting.com

