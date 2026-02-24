Reutlingen: Unter Hochspannung- Wissensaustausch trifft auf Experimente

Der Managerbund Reutlingen e.V. zu Gast bei der SCHNIER Elektrostatik GmbH

Erneut hat der Managerbund Reutlingen Interessantes auf die Beine gestellt. „Es ist immer eine Bereicherung für unsere Mitglieder tiefe Einblicke in andere Unternehmen zu bekommen und Hintergründe des Erfolgs zu beleuchten.“ Hansjörg Schühle, Vorstand des Vereins, freut sich über das Produktivtreffen in den Räumen der SCHNIER Elektrostatik GmbH in Reutlingen-Rommelsbach. Durch den Abend führte er gemeinsam mit Geschäftsführer Olav Schnier.

Der offene Umgang bei den Events sowie der Wissensaustausch auf allen Ebenen sind immer gern gesehen. Impulse und Anregungen für das eigene Unternehmen zu erhalten, sind jedes Mal ein großer Mehrwert. Der Managerbund ist ein Netzwerk von Managern, Unternehmern und Selbstständigen unterschiedlichster Fachrichtungen aus dem Raum Reutlingen – von Nürtingen und Metzingen über Eningen bis nach Pfullingen. Und die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen ist immer fruchtbar. Das Managerbund Motto „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter“ wird aktiv mit Leben gefüllt.

Die Presse hat schon öfter über das soziale Engagement und die wertvolle Zusammenarbeit der Manager berichtet – z. B. wurden sie im Lea-Mittelstandspreis Baden-Württemberg als „sozial engagiert“ ausgezeichnet, sind Teil der Initiativen Unternehmer des Jahres in der Regional Reutlingen, Unternehmer entwickeln Unternehmer oder arbeiten an gemeinsamen Ausbildungs- und Kooperationsprojekten. Durch persönliche Empfehlungen, intensiven Austausch und geschäftliche Zusammenarbeiten wird Vertrauen zwischen den Mitgliedern aufgebaut. So ist der Verein seit Gründung vor bald 15 Jahren auf mehr als 40 Mitgliedsunternehmen angewachsen.

Olav Schnier, als einer der Vortragenden, ist Mitglied und sehr erfahren in der Hochspannungstechnik. Aktives Engagement in Normungsgremien, ihre UL und ISO Qualitäts- und Umweltzertifikate und eine Vielzahl von Innovationsauszeichen stehen wir für höchste Qualität und Sicherheit. Kombiniert mit innovativen Ideen aus ihrem dynamischen Entwicklungsteam, definieren Sie die Standards in der Branche seit 1977 immer wieder neu.

Mit physikalischen Anschauungsobjekten und Experimenten gab er einen Einblick in technische Hintergründe seiner Produkte in den Bereichen Beflockung, Pulver Beschichtung, elektrostatisches Lackieren, Material Trennung und Elektrostatische Filter. Den Kollegen des Managerbundes stellte er bei der Werksführung Produktionsansätze vor und bot Impulse aus seinem weltweit tätigen Unternehmen an. Während seines interaktiven Vortrages „Insides und innovative Lösungen“ waren die anwesenden Gäste aktiv dabei. Nicht nur bei den Experimenten des Firmenteams mit elektrischer Ladung – etwa mit einem Faraday-Käfig, einem Lackierroboter oder anderen Aufbauten – standen den Gästen sichtlich „die Haare zu Berge“, sondern es entstanden auch interessante Diskussionen.

So erfuhren die Teilnehmer, dass die SCHNIER Elektrostatik GmbH mit 14 Mitarbeitenden und moderner Modulfertigung bei rund 200 aktiven Kunden weltweit einen Jahresumsatz von über 3 Millionen Euro erzielt. Selbst die NASA, Hochschulen und andere Hersteller sind an ihren Produkten oder Workshops interessiert.

Die Teilnehmer erhielten Details zu den Entwicklungen in der Branche und der Hochspannungstechnik. Mit dem Ansatz, in der Nische „weltweit führend“ zu sein, beste Qualität zu produzieren und Wissen weiterzugeben, sei SCHNIER in Reutlingen gut aufgestellt, so Geschäftsführer Olav Schnier.

Neben den strategischen Diskussionen, den Gedankenanregungen und dem individuellen Event-Catering des Hotel Schwanen aus Metzingen waren die spezifischen Projektbesprechungen sowie der zwanglose Austausch weitere wichtige Bausteine für den Erfolg der Veranstaltung.

Wertvolle Einblicke und ein besonderes gemeinsames Erlebnis, das die Mitglieder zusammenschweißt, trugen ebenfalls dazu bei. So wird Interesse am Verein, am aktiven Netzwerk, an den Initiativen und an den kommenden Veranstaltungen geweckt.

Weitere Informationen:

www.Managerbund-Reutlingen.com

www.schnier.de

Wir sind ein lokaler Firmenverbund aus Reutlingen und Umgebung, mit dem Ziel, uns firmenübergreifend gegenseitig zu unterstützen.

In vielen verschiedenen Bereichen wie z.B. Marketing, Kundenunterstützung, Mitarbeiterausbildung, Logistik können wir viel voneinander lernen und geben uns das Wissen weiter.

Unser Ziel ist es, zwischen Menschen ein Netzwerk aus Wirtschaftskraft zu schaffen um miteinander mehr zu erreichen – für unsere Firmen, Mitarbeiter und Kunden.

Vorrangiges Ziel des Vereins ist die Jugendförderung und Ausbildung/Fachkräfte.

