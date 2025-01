Reutlingen bekommt den ersten vollautomatisierten Smart-Fridge-Store – Nahversorgung mit regionalen & Bio-Produkten

Reutlingen, 30.01.2025 – Das Start-Up Fritzer“s Frische eröffnet am Samstag, 08.02.2025, den ersten vollautomatisierten Smart-Fridge-Store am Marktplatz in Reutlingen. Das innovative Konzept ermöglicht den Einkauf hochwertiger, regionaler Lebensmittel. Mit modernster Technologie setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Micro-Einzelhandel und bietet eine bequeme sowie nachhaltige Nahversorgung für Anwohner und Besucher der Innenstadt.

Der neue Store ist mit intelligenten Smart Fridges ausgestattet, die frische Lebensmittel, vollwertige Gerichte und Getränke automatisch verwalten. Insgesamt stehen den Kundinnen und Kunden über 150 Produkte zur Auswahl, welche nach erfolgreicher Autorisierung einfach aus dem Kühlschrank entnommen werden. Das System registriert die Entnahme, und der Bezahlvorgang erfolgt automatisch. Lange Schlangen, Kassen oder begrenzte Öffnungszeiten gehören damit der Vergangenheit an. Besonders Menschen ohne eigenen PKW profitieren von der zentralen Lage, die eine zuverlässige Nahversorgung in fußläufiger Entfernung sicherstellt.

Der Smart-Fridge-Store stellt das Einkaufserlebnis der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt und bietet vielseitige Möglichkeiten. Von personalisierten Rabatt-Aktionen über das entspannte Einkaufen zur Lieblingsmusik, vieles ist möglich.

Neben der Verbesserung der Innenstadtversorgung dient der neue Store auch als Flagship-Store für das Smart-Fridge-Konzept von Fritzer“s Frische. Unternehmen erhalten hier die Möglichkeit, das System kennenzulernen und als flexible Alternative oder Ergänzung zu klassischen Kantinenlösungen für ihre Mitarbeiter zu entdecken. Die intelligenten Verkaufslösungen lassen sich in Büros, Wohnanlagen, Fitnessstudios und weiteren hochfrequentierten Standorten einsetzen, um frische Lebensmittel genau dort bereitzustellen, wo sie benötigt werden – und das ohne Aufwand und Risiko.

Das Sortiment im Reutlinger Store konzentriert sich auf hochwertige, regionale Produkte mit besonderem Fokus auf Bio-Qualität. Durch enge Kooperationen mit lokalen Produzenten garantiert Fritzer“s Frische nachhaltige Wertschöpfung und kurze Lieferwege – ein Gewinn für Umwelt, Wirtschaft und Verbraucher gleichermaßen.

Darüber hinaus wird es möglich sein, im Online-Shop von Fritzer“s Frische individuelle Warenkörbe zusammenzustellen und diese direkt im Store sowie an den Abholstationen bequem und jederzeit abzuholen. So können Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe im Voraus planen und sicherstellen, dass ihre gewünschten Produkte verfügbar sind. Gleichzeitig bietet Fritzer’s Frische insbesondere Kleinproduzenten mit dem Webshop zusätzliche Absatzmöglichkeiten, ohne dass kostenintensiv ein eigener Webshop entwickelt und betrieben werden muss. Online-Marketplace regional gedacht.

Die Eröffnung des Stores findet am Samstag, 08.02.2025 um 10 Uhr in der Rathausstr. 4, Reutlingen statt. Interessierte Kundinnen und Kunden sowie Unternehmen sind herzlich eingeladen, den SmaRT-Shop in Reutlingen selbst zu erleben.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter:

www.fritzers-frische.de

Über Fritzer“s Frische

Fritzer“s Frische ist ein regionales Start-up aus Pfullingen und eine Marke der sensified vending GmbH, die zur sensified Unternehmensgruppe gehört. Das Unternehmen betreibt Smart-Fridge-Stores und Micro Shops, in denen Kundinnen und Kunden bequem direkt einkaufen oder ihre Bestellungen über den Webshop vorab aufgeben und vor Ort abholen können. Darüber hinaus entwickelt Fritzer“s Frische maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, um die Mitarbeiterverpflegung flexibel und effizient zu gestalten – als Ergänzung oder Alternative zur klassischen Kantine. Durch innovative Technologie und enge Partnerschaften mit lokalen Produzenten schafft das Unternehmen eine nachhaltige Nahversorgung mit frischen, hochwertigen Lebensmitteln.

Gegründet wurde Fritzer“s Frische von Elwin Adam und Berthold Kellner, den Köpfen hinter der sensified vending GmbH. Elwin Adam verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen des Lebensmitteleinzelhandels und entwickelt Konzepte, die Qualität, Effizienz und Kundennähe vereinen. Berthold Kellner verantwortet die technologische und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Als Mitgründer der sensified Unternehmensgruppe treibt er seit 2021 deren Entwicklung voran. Zuvor war er fünf Jahre lang Geschäftsführer und Gesellschafter einer Boutique-Softwarefirma im Bereich Embedded Automotive-Software, mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien für die Automobilindustrie.

Angetrieben von der Idee, Nahversorgung effizienter, nachhaltiger und flexibler zu gestalten, verbindet Fritzer“s Frische moderne Technologie mit regionalen Strukturen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, frische Lebensmittel genau dort bereitzustellen, wo sie gebraucht werden, ohne aufwendige Logistik oder unnötige Zwischenhändler. Ziel ist es, eine zukunftsfähige Alternative zum klassischen Einzelhandel zu schaffen, die sowohl Verbraucher als auch Produzenten unterstützt. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Komfort und Verfügbarkeit, sondern auch die Förderung lokaler Erzeuger und eine nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung in der Region.

Kontakt

Fritzer´s Frische

Elwin Adam

Hinterer Spielbach 16

72793 Pfullingen

+49 (0)151 728 527 07



https://www.fritzers-frische.de