Retzer Industry beendet weitere Investitionspläne in Eitorf

Eitorf, 31. Juli 2026. Retzer Industry wird in Eitorf keine weiteren Investitionen außerhalb des bestehenden Werkstandortes tätigen. Das Unternehmen hat sein Kaufangebot für das ehemalige Betriebsgelände von Krewel Meuselbach zurückgezogen. Als Grund nennt Retzer Industry veränderte Rahmenbedingungen im laufenden Verkaufsprozess.

„Unsere Familie hat in den vergangenen Monaten erhebliche Zeit, personelle Ressourcen und finanzielle Mittel investiert, um ein tragfähiges Entwicklungskonzept für den Standort zu erarbeiten“, erklärt Prof. Dr. Oleg Retzer, Geschäftsführer von Retzer Industry. Ziel sei es gewesen, das Areal kurzfristig zu revitalisieren und einer nachhaltigen gewerblichen Nutzung zuzuführen.

Nach Angaben des Unternehmens lagen den zuständigen Stellen sämtliche erforderlichen Unterlagen sowie ein umfassendes Entwicklungskonzept vor. Vorgesehen waren unter anderem Ansiedlungen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung, Rechenzentrum, Logistik und weiteren gewerblichen Nutzungen. Mit zahlreichen Interessenten wurden bereits konkrete Gespräche geführt, teilweise lagen Absichtserklärungen, sogenannte Letters of Intent, vor. Ziel war es, erste Unternehmen noch im Laufe dieses Jahres am Standort anzusiedeln.

„Wir sind davon ausgegangen, dass das Verfahren auf der Grundlage der mit uns geführten Gespräche fortgeführt wird. Auf dieser Grundlage gingen wir auch davon aus, bereits vor der Eigentumsübertragung Mietverträge abschließen zu können. Eine endgültige Finanzierungsbestätigung unserer Bank lag ebenfalls vor. Nachdem sich der Verkaufsprozess verändert und weitere Kaufinteressenten in das Verfahren einbezogen wurden, haben wir entschieden, unser Kaufangebot zurückzuziehen“, so Oleg Retzer.

Retzer Industry betont, dass Investitionsentscheidungen ein hohes Maß an Planungssicherheit und Verlässlichkeit voraussetzen. „Langfristige Investitionen benötigen klare und verlässliche Rahmenbedingungen. Aus unserer Sicht waren diese Voraussetzungen zuletzt nicht mehr gegeben.“

Nach Angaben von Retzer Industry war der Erwerbsprozess bereits weit fortgeschritten. Das Unternehmen hatte eine umfangreiche Due Diligence durchgeführt, die Finanzierung des Vorhabens vorbereitet und auf Grundlage der geführten Gespräche konkrete Schritte zur Entwicklung und Vermietung des Standorts eingeleitet. Im weiteren Verlauf änderten sich aus Sicht von Retzer Industry wesentliche Rahmenbedingungen des bis dahin abgestimmten Vorgehens. Für das Unternehmen war damit die notwendige Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben. Retzer Industry entschied deshalb, das Kaufangebot zurückzuziehen.

Mit dem Rückzug endet zugleich das Engagement der Unternehmerfamilie hinsichtlich weiterer Immobilienentwicklungen in Eitorf. Im Zusammenhang mit den Planungen für den ehemaligen ZF-Standort hatte Retzer Industry ebenfalls Gespräche mit potenziellen Nutzern geführt und konkrete Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Dabei wurde auch erörtert, Beschäftigten des Standorts bei künftigen Ansiedlungen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Im weiteren Verlauf wurde der Standort öffentlich zum Kauf beziehungsweise zur Vermietung angeboten. Vor diesem Hintergrund entschied Retzer Industry, auch die eigenen Überlegungen zu einem Erwerb des ZF-Standorts nicht weiterzuverfolgen.

Künftige Investitionen außerhalb des bestehenden Werkstandortes werden nun an anderen Unternehmensstandorten erfolgen.

„Wir bedauern diese Entwicklung ausdrücklich. Unser Ziel war es, den Standort weiterzuentwickeln, Unternehmen neue Ansiedlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zusätzliche Perspektiven für Beschäftigte zu schaffen. Künftig werden wir unsere Investitionen auf Standorte konzentrieren, an denen langfristige Projekte unter verlässlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden können. Dem künftigen Eigentümer und allen Beteiligten wünschen wir für die weitere Entwicklung des Standorts viel Erfolg.“

Der Rückzug aus den laufenden Erwerbsverfahren bedeutet ausdrücklich keinen Rückzug aus dem bestehenden Engagement von Retzer Industry in Eitorf. Das ehemalige Schoeller-Gelände entwickelt das Unternehmen weiterhin konsequent weiter.

„Dort haben wir Verantwortung übernommen, und zu dieser Verantwortung stehen wir“, erklären Prof. Dr. Oleg Retzer und Elke Retzer.

Bildunterschrift: Elke Retzer und Prof. Dr. Oleg Retzer von Retzer Industry (Hinweis: Das Bild wurde mit KI bearbeitet.)

Retzer Industry ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Revitalisierung von Industrie- und Gewerbestandorten spezialisiert hat. Geschäftsführende Gesellschafter sind Elke Retzer und Prof. Dr. Oleg Retzer. Gemeinsam mit ihren Söhnen Christian und Martin Retzer, die als Prokuristen eingebunden sind, wird das Unternehmen in zweiter Generation geführt.

Die Grundlage bildet ein über mehr als 35 Jahre aufgebautes Immobilienportfolio. Prof. Dr. Oleg Retzer bringt seine langjährige Erfahrung als Immobiliengutachter und Sachverständiger ein. Christian und Martin Retzer sind Master of Science im Bereich Immobilienbewertung, Ingenieure und als Senior-Immobiliengutachter (MRICS) tätig.

Im Fokus steht die langfristige Weiterentwicklung bestehender Standorte, darunter das ehemalige Schoeller-Gelände in Eitorf, mit dem Ziel einer nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Nutzung.

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