Return on Prevention: Arbeitsschutz zahlt sich aus

Jochen Blöcher zeigt, wie Unternehmen mit gezielter Prävention Sicherheit erhöhen und gleichzeitig messbar Kosten und Risiken senken.

Während die meisten Unternehmen beim Thema Arbeitsschutz primär an Kosten denken, setzt die Jochen Blöcher GmbH gezielt auf einen anderen Ansatz: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sehen sie als strategische Investitionen mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen. „Wer in Arbeitsschutz investiert, sichert seine Belegschaft und stabilisiert gleichzeitig den gesamten Unternehmenserfolg“, ist Geschäftsführer Jochen Blöcher überzeugt.

Die Grundlage für diese Einschätzung liefern zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen. Studien wie die systematische Übersicht von Verbeek et al. (2009) und die Arbeiten von Mustard und Yanar (2023) belegen eindeutig: Investitionen in Arbeits- und Gesundheitsschutz zahlen sich aus. Unternehmen profitieren von sinkenden Krankheits- und Ausfallzeiten, geringerer Fluktuation sowie steigender Produktivität. „Der wirtschaftliche Schaden ist nicht auf den Tag des Unfalls begrenzt“, erläutert Jochen Blöcher. „Er zieht sich durch Teams, Prozesse und Kundenbeziehungen. Wer hier vorbeugt, spart langfristig erhebliche Summen.“

Mit ihrer HSE-Management Software eplas zeigt die Jochen Blöcher GmbH, wie digitale Prävention heute funktioniert. Die Software digitalisiert sämtliche Prozesse im Bereich Health, Safety und Environment und sorgt für Rechtssicherheit, Transparenz und maximale Effizienz. Unternehmen können damit neben der Sicherstellung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen auch ihre internen Abläufe deutlich verschlanken. Automatisierte Prüfprozesse, revisionssichere Dokumentation und eine lückenlose Übersicht über den Schulungs- und Unterweisungsstand der Mitarbeitenden seien nur einige der Vorteile.

Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Integration digitaler Lernformate. E-Learning-Module ermöglichen es, Mitarbeitende flexibel und ortsunabhängig zu schulen, und das ohne teure Ausfallzeiten oder externe Trainer. „Unsere Kunden berichten regelmäßig, dass die digitale Schulung Kosten spart und gleichzeitig die Wirksamkeit der Unterweisungen erhöht“, so Blöcher. Studien bestätigen, dass kurze, fokussierte Lerneinheiten nachhaltiger verankert werden und somit das sichere Verhalten am Arbeitsplatz deutlich steigern.

Gerade in sicherheitskritischen Branchen wie Chemie, Pharma, Energie und Logistik punkten die branchenspezifischen Lösungen von eplas, erklärt der Experte. Hier greifen individuelle Sicherheitskonzepte nahtlos in bestehende Prozesse ein, reduzieren Aufwand und steigern die Sicherheit messbar. „Standardlösungen reichen in diesen Sektoren oft nicht aus. Unser Ziel ist es, genau die Anforderungen unserer Kunden abzubilden und so echten Mehrwert zu schaffen“, so Jochen Blöcher weiter.

Doch die Software ist nur ein Baustein. Entscheidend sei die nachhaltige Einführung und Verankerung der Systeme im Unternehmen, erklärt Jochen Blöcher: „Die besten Werkzeuge entfalten erst dann ihre volle Wirkung, wenn sie strategisch eingebettet werden. Deshalb bieten wir unseren Kunden umfassendes HSE-Consulting an, von der Prozessoptimierung bis hin zur Entwicklung einer gelebten Sicherheitskultur.“

Die Botschaft von Jochen Blöcher ist klar: Wer heute in Arbeitsschutz investiert, schaffe die Basis für einen stabilen, zukunftsfähigen und wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb. „Der Return on Prevention ist kein theoretisches Konstrukt. Er lässt sich in Euro und Cent konkret beziffern. Letztlich entscheidet sich jeder verantwortungsvolle Unternehmer für diese Art der Investition.“

Interessierte Unternehmen, die erfahren möchten, wie sich Prävention wirtschaftlich und strategisch optimal gestalten lässt, können direkt Kontakt mit der Jochen Blöcher GmbH aufnehmen und einen unverbindlichen Gesprächstermin vereinbaren.

Jochen Blöcher ist Unternehmer mit Leib und Seele. Schon früh gründete er als Einmannbetrieb sein Unternehmen, das heute – mehr als 20 Jahre später – über 80 Mitarbeitende beschäftigt und Kunden im gesamten DACH-Raum betreut. Jochen Blöcher weiß, welche Parameter dieses Wachstum ermöglichten: Zum einen die Mitarbeitenden, auf die er sich stets verlassen konnte, und zum anderen seine Leidenschaft für Herausforderungen.

