Retsch Immobilien zum Firmenjubiläum neues Wohnbauprojekt in Nagold

Nagold. Bereits 25 Jahre in der Immobilienbranche – das muss man erst einmal schaffen. Sebastian Retsch hat es geschafft: Mit dem neuen, großen Wohnbauprojekt „Kronenareal“ wird in der Kronenstraße Wohnraum für jede Lebensphase geschaffen. Direkt im Zentrum von Nagold entsteht damit ein richtungsweisendes Objekt mit zwei Gebäuden, insgesamt 29 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit. In Zusammenarbeit der Retsch Immobilien mit der Theuer Hoch- und Tiefbau GmbH wird ein prägnanter Akzent im Nagolder Stadtbild gesetzt. Die Vermarktung der hochwertig ausgestatteten Wohnungen erfolgt durch Sebastian Retsch als zuständigen Projektmanager und ist bereits gestartet. Gleichzeitig blickt er stolz auf das in den vergangenen 25 Jahren Erreichte zurück – und feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag.

Bemerkenswerte Unternehmensentwicklung

Als er mit seiner kaufmännischen Ausbildung und dem Abschluss zum Betriebswirt als Angestellter im Management startete und sich später als Handelsvertreter selbstständig machte, war die Erfolgsgeschichte im Immobilienbereich noch nicht abzusehen.

Ein Freund brachte ihn dazu, sich um ein Immobilienobjekt zu kümmern – die Idee, im Immobiliensektor tätig zu werden, war geboren. So gründete er 2001 parallel seine Maklerfirma – bereits damals mit großem Engagement. Es war der Beginn einer langjährigen Erfolgsgeschichte. Die tiefgehenden Kenntnisse der Marktstrukturen der Region Nagold – in der er aufwuchs und bis heute tätig ist – zählen nach wie vor zu den großen Vorteilen, mit denen die Retsch Immobilien punkten kann. Als zuverlässiger Partner legte Sebastian Retsch schon immer großen Wert auf Professionalität und Leistung.

Heute finden dank seiner Erfahrung jährlich über 30 Familien ein neues, für sie passendes Zuhause. Er versteht den Markt und die Menschen und stellt sich gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein. Zudem schätzt er die von ihm betreute Region sehr. „Der Ort, die Umgebung, in der man leben möchte, und die dort zu findende Lebensqualität sind entscheidend für die Entscheidung zur Miete oder zum Kauf“, sagt er und ergänzt: „…und eines ist sicher: Im Raum Nagold, Altensteig, Calw bis Herrenberg lässt es sich sehr gut leben.“

2012 erweiterte er das Tätigkeitsfeld seines Unternehmens. Neben Vermietung, Kauf und Verkauf von Bestandswohnungen und -häusern wird seitdem auch die Tätigkeit als zertifizierter Sachverständiger für Immobilien angeboten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Markt und seiner hohen Kompetenz in der Bewertung von Objekten wurde er in den „Gutachterausschuss Oberes Nagoldtal“ mit Sitz in Nagold berufen. Aktuell wird die Innovationskraft des Retsch Immobilien-Teams durch das Nagolder Großprojekt „Kronenareal“ unterstrichen.

Start öffentlicher Wohnungsverkauf „Kronenareal“

Anfang Mai 2026 startete der offizielle Verkauf des attraktiven Wohnbauprojekts in der Nagolder Innenstadt. Am Platz der alten, bereits abgerissenen Kronenbrauerei entsteht ein modernes Wohnobjekt „für alle Lebensphasen“ mit zwei Häusern und insgesamt 29 Wohnungen. In urbaner Lage – ruhig und dennoch zentral – werden hochwertige Wohnungen errichtet. Von der komfortablen 1,5-Zimmer-Einheit mit 55 m² bis hin zu exklusiven Penthouse-Wohnungen mit bis zu 165 m² ist für jeden Bedarf etwas dabei.

Die Gebäude im förderfähigen KfW-Effizienzhaus-40-Standard QNG Plus verfügen über Photovoltaikanlagen sowie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Wohnungen mit moderner Grundrissgestaltung sind durchgängig mit Eichen-Echtholzparkett, Schallschutz, Isolierverglasung und einer gehobenen Ausstattung ausgestattet. Das Wohnkonzept wird durch eine Tiefgarage, Aufzüge sowie ebenerdige Zugänge ergänzt und ist damit auch altersgerecht konzipiert.

Eine hervorragende Infrastruktur mit kurzen Wegen zu Busanbindungen, Bahnhof und Einkaufsmöglichkeiten gewährleistet ein hohes Maß an Lebensqualität im Alltag. Für die Projektpartner – Retsch Immobilien, die Spielberger Theuer Hoch- und Tiefbau GmbH sowie die Zwei B Architekten aus Nagold – steht die Philosophie einer harmonischen Wohngemeinschaft im Mittelpunkt, die sowohl Rückzug als auch nachbarschaftlichen Austausch ermöglicht. Federführend ist Architekt Roman Benz, der in Nagold unter anderem durch die gelungene Bahnhofssanierung bekannt ist.

Kaufinteressenten werden während des gesamten Prozesses mit individueller Beratung und maßgeschneiderten Lösungen begleitet. So entstand ein durchdachtes Gesamtkonzept, das nachhaltig überzeugt.

Gelebtes soziales Engagement

Sebastian Retsch war schon immer sehr aktiv und möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Soziales Engagement ist fest in der Firmenphilosophie von Retsch Immobilien verankert. Projekte und Organisationen werden dabei nicht nur finanziell unterstützt. So engagiert er sich beispielsweise im Vorstand des VfL Nagold und ist zudem als Abteilungsleiter Badminton aktiv. Mit viel Freude und Energie ist er also nicht nur für seine Kunden im Einsatz.

Darüber hinaus koordiniert er ehrenamtlich eine Kooperation zwischen dem DRK-Kreisverband Calw e. V. und dem Lions Club Hirsau, Nagold, Calw. Die gemeinsame Initiative „Herzsicherer Landkreis Calw“ hat zum Ziel, die Überlebenschancen bei plötzlichem Herzstillstand zu erhöhen. Die Partner setzen sich für eine flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren (AED) ein, führen Schulprojekte durch und bilden Laienhelfer in Schulungen und Reanimationskursen aus.

Mit Elan in die Zukunft

Retsch Immobilien bleibt nicht stehen: Die Weiterentwicklung von Prozessen und Marketing ist bereits angestoßen. Mit dem strategischen Neubauprojekt wird ein neuer Geschäftsbereich erschlossen und die Aktivität in der Region weiter ausgebaut. Sebastian Retsch setzt auf die nachhaltige Sicherung der Unternehmenszukunft und engagiert sich ganzheitlich für „Raum zum Leben“ – gemäß dem im Logo verankerten Slogan.

Weitere Informationen zum Jubiläum und zum neuen Wohnobjekt erhalten Sie direkt bei Verkaufsberater Sebastian Retsch unter info@retschimmobilien.de oder telefonisch unter 07452 817074. Oder auch über die Homepage: https://www.retschimmobilien.de

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Seit mehr als 25 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

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