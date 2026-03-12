Retreat „Frei & Echt“: Neuausrichtung im beruflichen Wirken

Für Klarheit, Perspektivwechsel und eine nachhaltige Integration in den Berufsalltag

– Fünf Tage Abstand vom Alltag, um innezuhalten und sich neu zu orientieren

– Kombination aus Gruppenarbeit und individueller 1:1-Begleitung

– Natur und Weite als bewusster Bestandteil der Reflexionsarbeit

Beruflicher Erfolg schützt nicht vor innerer Erschöpfung oder dem Gefühl, sich selbst unterwegs verloren zu haben. Mit dem Retreat „Frei & Echt“ laden Svenja Neupert (Purpose-Coach) und Mandy Ahlendorf (Begleiterin für Bewusstseinsarbeit) vom 13. bis 17. Mai 2026 an die Algarve in Portugal ein. Das fünftägige Format richtet sich an Frauen, die zwischen beruflicher Leistungsfähigkeit und innerer Stimmigkeit eine neue Balance finden möchten. „In meinen Coachings erlebe ich viele Frauen, die beruflich viel erreicht haben und dennoch spüren, dass etwas Wesentliches wieder mehr Raum braucht“, sagt Svenja Neupert. „Im dichten Alltag fehlt oft der Abstand, um diese Fragen wirklich zu klären.“

Persönliche Entwicklung im Spannungsfeld von Reflexion und Natur

Das Konzept verbindet strukturierte Reflexionsarbeit mit bewusst eingeplanten Freiräumen. Vormittags arbeiten die Teilnehmerinnen im gemeinsamen Prozess, nachmittags stehen individuelle 1:1-Sessions sowie Zeit für Integration zur Verfügung. „Uns ist wichtig, innere Klärung nicht isoliert zu betrachten“, sagt Mandy Ahlendorf. „Erkenntnisse entstehen im Austausch – und sie brauchen ebenso Phasen der Stille, um sich nachhaltig zu verankern.“ Die Umgebung der Algarve mit Meer, Weite und Natur ist dabei bewusst gewählt. Sie dient nicht als Kulisse, sondern unterstützt den Abstand zum Alltag und schafft einen Rahmen für Perspektivwechsel.

Das Retreat richtet sich bewusst an Frauen. Beide Initiatorinnen erleben in ihrer Arbeit, dass insbesondere erfahrene Frauen in Verantwortung häufig zwischen Leistungsanspruch, Führungsrolle und persönlichen Bedürfnissen vermitteln. Ein geschützter Rahmen unter Frauen erleichtert es vielen, auch ambivalente Fragen offen anzusprechen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Drei Schritte zu Klarheit, Ausrichtung und Umsetzung

Die gemeinsame Arbeit ist in drei aufeinander aufbauende Schritte gegliedert.

Im ersten Schritt steht die persönliche Standortbestimmung im Mittelpunkt. Viele Teilnehmerinnen erleben, dass sie im Außen erfolgreich sind, ihr innerer Antrieb jedoch unscharf geworden ist. Ziel ist es, wieder ein klares Bild der eigenen Werte, Motive und langfristigen Ausrichtung zu entwickeln.

Darauf aufbauend rücken individuelle Stärken und Potenziale in den Fokus. Die Teilnehmerinnen arbeiten heraus, welche Fähigkeiten und Themen stärker in ihr berufliches Wirken integriert werden möchten – und welche bislang zu wenig Raum erhalten haben.

Im dritten Schritt geht es um konkrete Umsetzungsperspektiven. Innere Hürden, Zweifel oder einschränkende Denkmuster werden reflektiert, um realistische nächste Schritte zu definieren und die gewonnenen Erkenntnisse tragfähig in den Alltag zu übertragen.

Das Retreat findet vom 13. bis 17. Mai 2026 an der Algarve in Portugal statt. Die Teilnahmegebühr beträgt ab 1.950 Euro zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer (Frühbucherpreis bis 31. März 2026). Die Gruppengröße ist bewusst auf maximal zwölf Teilnehmerinnen begrenzt.

Mehr Informationen:

https://www.svenja-neupert.com/retreat-frauen-portugal-frei-und-echt.html

Über Svenja Neupert

Svenja begleitet seit über 35 Jahren Menschen dabei, ihrem inneren Kompass zu folgen und ihr Leben – beruflich wie persönlich – stimmig auszurichten. Sie hat mehr als 40.000 Menschen unterstützt, ihre Visionen zu klären, innere Blockaden zu überwinden und ihr Traumleben bzw. Wunsch-Business zu gestalten.

Über ahlendorf communication

Inhaberin Mandy Ahlendorf ist PR-Beraterin für Technologieunternehmen und Begleiterin für Bewusstseinsarbeit im Business-Kontext. Seit über 25 Jahren arbeitet sie an der Schnittstelle von Kommunikation, Strategie und persönlicher Entwicklung. In ihrer Arbeit verbindet sie analytische Klarheit mit integrativer Prozessbegleitung für Unternehmerinnen und Führungspersönlichkeiten.

Firmenkontakt

ahlendorf communication

Mandy Ahlendorf

Hermann-Roth-Str. 1

82065 Baierbrunn

+49 8941109402



https://ahlendorf-communication.com

Pressekontakt

ahlendorf communication

Mandy Ahlendorf

Hermann-Roth-Straße 1

82065 Baierbrunn

+49 89 41109402



https://www.ahlendorf-communication.com

Bildquelle: Svenja Neupert