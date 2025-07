Retreat: Endlichkeitskompetenz als Zukunftskompetenz

Location: Hofgut Holzmühle

Street: Holzmühle 0

City: 67368 – Westheim (Germany)

Start: 14.11.2025 18:00 Uhr

End: 17.11.2025 16:00 Uhr

Entry: 2390.00 Euro (incl. 19% VAT)

Am 14.-17. November lädt Colors of Death® zum exklusiven inFINITY Empowerment Retreat auf dem Hofgut Holzmühle in der Pfalz ein. Drei Tage für Menschen, die sich mit Achtsamkeit, Tiefe und Leichtigkeit dem Thema Endlichkeit nähern möchten – jenseits von Traurigkeit und Tabu.

In einem geschützten Rahmen mit inspirierenden Impulsen, moderierten Reflexionsräumen, praktischer Vorsorgearbeit und individueller Zeit entsteht Raum für das Wesentliche: die bewusste Auseinandersetzung mit der Ressource Lebenszeit.

Das außergewöhnliche All-Inklusive-Retreat (inkl. Hotel, Verpflegung, 8-monatiger Online-Betreuung u.v.m.) richtet sich an Menschen in beruflichen oder persönlichen Übergangsphasen, an Coaches, Führungskräfte, kreative Köpfe und Sinnsuchende. Gastgeber:innen sind Jasmin Marks und Sebastian Böttcher, Gründer:innen von Colors of Death® – bekannt für ihre innovative Aufklärungs- und Bildungsarbeit rund um Endlichkeitskompetenz.

Das Retreat ist Teil des Ansatzes von inFINITY Empowerment® – einem Format zur Stärkung von Selbstführung, Klarheit und Verbundenheit über den letzten Herzschlag hinaus.

Jasmin Marks und Sebastian Böttcher – verstehen sich als inFINITY EMPOWERMENT® Trainer und bestärken Menschen und Gemeinschaften dem Thema Tod positiv und zeitgemäß zu begegnen.

Als geschiedenes Ehepaar und Familienunternehmer 2.0 stehen sie auf Bühnen, geben Workshops für Unternehmen und Privatpersonen. Als kreative und inspirierende Wegbegleiter befähigen sie ihre KundInnen kraftvoll und lebensbejahend sich mit dem Thema der eigenen endgültigen körperlichen Endlichkeit sowie der ihrer Zugehörigen auseinanderzusetzen. Denn durch einen bewussten Umgang mit der Sterblichkeit – so die beiden – erweitern wir nicht nur unsere fürsorglichen Handlungskompetenzen im Umgang mit Tod und Trauer, sondern ermöglichen uns gleichzeitig ein bewussteres, fokussiertes Hier und Jetzt.

Mit Ihrer Bildungs- und Aufklärungsarbeit haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, eine gesellschaftliche Wirkung durch einen zeitgemäßen Umgang mit Tod und Trauer zu entfalten. Mit glaubenssatzsprengenden Impulsen und einzigartigen Lösungsangeboten bieten sie einen bisher einzigartigen Zugang zu Weiterentwicklung und Wachstum über die bisher ungenutzten Tabuthemen. Für mehr Achtsamkeit & Fürsorge, anstelle von Hilflosigkeit und Ignoranz im Umgang mit den Endlichkeiten in unserer Gesellschaft.

Kontakt

Colors of Death GmbH

Jasmin Marks

Dynamostraße 13

68165 Mannheim

06 21-43 85 52 10



http://www.colors-of-death.de

Bildquelle: Hofgut Holzmühle