Retail Management: Mit automatisch erzeugten Planogrammen zu höherer Effizienz

Die P´X Retail Solution von Perspectix verleiht Handelsketten und Filialisten bessere Kommunikation und höhere Effizienz im Retail Management. Die durchgehende Digitalisierungslösung für Laden- und Einrichtungskonzeption, Merchandising und Sortimentsplanung erstellt nun aus vorhandenen Informationen automatisch Planogramme für ausgewählte Märkte.

Die P´X Retail Solution stellt Handelsketten in Food-, Non-Food und DIY-Bereichen sämtliche Möglichkeiten der Digitalisierung in einer modularen Software zur Verfügung. Diese reichen von der Markt-, Verkaufsstellen- und Einrichtungsplanung über Sortimentsplanung bis in die Planung und Umsetzung von Verkaufsaktionen. Bei der Sortimentsplanung visualisiert die Software Planogramme mit Artikeln und Warenträgern in der 3D-Umgebung. Weitere Ansichten stellen Marken, Lieferanten, Umsätze, Margen oder Kategorien der Produkte direkt auf den Warenträgern dar. Die Artikeldaten, Umschlagmengen und Belieferungsdaten bezieht die P´X Retail Solution aus Warenwirtschafts- und ERP-Systemen sowie den einschlägigen Planungslösungen fremder Anbieter.

Automatische Planogrammerstellung

Bei den alltäglichen Änderungen im Warensortiment unterstützt die P´X Retail Solution Handelsketten durch eine automatische Erstellung von Planogrammen. Die einzelnen Produkte, Verpackungen oder Gebinde, werden nach definierten Kriterien automatisiert auf den verschiedenen Warenträgern platziert. Neuplanungen, Auslistungen und Verkaufsaktionen lassen sich von der Zentrale schnell und effizient umsetzen. Dabei werden Abverkaufszahlen, soziodemografische Daten, und lokale Gegebenheiten jeder Filiale berücksichtig, die in ihrem Digitalen Zwilling gespeichert sind. Die bessere Warenpräsentation führt zu höheren Umsätzen.

Optimale Warenpräsentation

Dank hoher Effizienz bei der Planogrammerstellung können die Unternehmen aktuelle Verkaufstrends und andere Ergebnisse aus Datenanalysen schneller umsetzen, um das Sortiment optimal zu platzieren und die Rentabilität zu steigern.

Darüber hinaus lassen sich Merchandising-Richtlinien mit automatischen Planogrammen konsistent über verschiedene Standorte hinweg umsetzen. Dadurch wird das Markenimage gestärkt und das Kauferlebnis der Kunden verbessert. Die P´X Retail Solution ergänzt die Planogramme mit Deko-Artikeln und Kommunikationsmaterial, um sie gemeinsam zu verteilen.

Die automatische Planung führt bei Handelsketten zu höheren Renditen pro Regalmeter. Die Einsparung von Arbeitszeit und Ressource und eine reduzierte Lagerverwaltung verstärken die Wettbewerbsvorteile der schnellen Anpassungsfähigkeit.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

