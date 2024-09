Resilienz, Reformen, Schulbegleitung, KI und Roboter: BHK e.V. lädt ein zur Bundestagung

Vorträge und Austausch zur Versorgungslage und -zukunft in der Häuslichen Kinderkrankenpflege – am 22./23.11. in Dresden

Dresden, 23. September 2024 – Die außerklinische Kinderkrankenpflege steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Träger und Leitungskräfte müssen sich den laufenden Veränderungen in der Gesetzgebung sowie den Vertrags- und Vergütungsverhandlungen stellen und diese meistern. Zudem wird die Digitalisierung in der Pflege Einzug halten, daran führt kein Weg vorbei – das beeinflusst die Arbeitsweise der Leistungserbringer zusätzlich. Auf der diesjährigen BHK-Bundestagung, die am 22. bis 23. November 2024 in Dresden stattfindet, treffen sich die Leitungskräfte aus der außerklinischen Kinder- und Kinderintensivpflege, um Impulse aufzunehmen und sich auszutauschen.

„In Zeiten, in denen sich die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen permanent ändern und der Fachkräftemangel immer stärker zunimmt, sieht sich die häusliche Kinderkrankenpflege mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert. Unsere Tagung schafft den Raum, um sich mit Expertinnen und Experten der Branche darüber auszutauschen, wie sich die Zukunft in der außerklinischen Kinder- und Kinderintensivpflege weiter gestalten lässt“, erklärt Corinne Ruser, Geschäftsführerin des Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V.

Die Vortrags-Sessions finden am Freitag, 22. November, von 14 bis 17:30 Uhr und am Samstag, 23. November, von 9 bis 16:30 Uhr im „Hyperion Hotel Dresden am Schloss“ statt. Den Beginn macht am Freitag der Humortherapeut und Autor Markus Proske mit seiner Keynote zum Thema „Humor ist, wenn man trotzdem lacht – Selbstfürsorge bei Versorgungen und Verhandlungen in der außerklinischen Kinderkrankenpflege“. Das weitere Vortragsprogramm an diesem Tag widmet sich Themen wie der Krankenhausstrukturreform und ihrer Auswirkung auf die Kinderintensivpflege sowie einer Gefährdungsbeurteilung der Psyche.

Am Samstag folgen weitere informative Vorträge mit den Schwerpunkten Recht, Künstliche Intelligenz und digitale Helfer sowie Integration von Kita- und Schulbegleitdiensten und eigene Resilienz in schwierigen Zeiten.

Corinne Ruser sagt: „Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung gewinnen Künstliche Intelligenz und Roboter immer mehr an Bedeutung. Dabei geht es nicht darum, Personal zu ersetzen oder Kinder mit schweren Erkrankungen und Behinderungen nur noch durch Roboter zu betreuen. Diese Technologien ermöglichen stattdessen eine Entlastung der Pflegefachkräfte sowie eine ständige und zuverlässige Überwachung der Vitalwerte. Hier gibt es vielversprechende Ansätze, die wir bei der Bundestagung aufzeigen werden. Ebenso wie rechtliche und bildungsrelevante Themen und warum es heute wichtiger denn je ist, sich resilient aufzustellen.“

Kulturelles Rahmenprogramm in historischem Ambiente

Am Freitag ab 18 Uhr erwartet die Teilnehmenden eine Abendveranstaltung mit Stadtführung in Dresden. Im Anschluss daran kann der erste Tagungstag bei einem musikalisch begleiteten Abendessen in der „Kulturwirtschaft“ im Areal Kraftwerk Mitte ausklingen – Zeit für Kennenlernen, Gespräche und Networking.

Agenda und Anmeldung unter.:

www.bhkev.de/bhk-bundestagung.html

Der BHK ist der Verband für Einrichtungen und Dienste der ambulanten sowie außerklinischen teilstationären und stationären Kinderkrankenpflege sowie der sonstigen Einrichtungen und Dienste, die Kinder und Jugendliche mit chronischen, schwer- und schwersten Erkrankungen und/oder Behinderungen ambulant und/ oder außerklinisch teilstationär und/oder stationär versorgen und betreuen. Er wurde 1998 in Frankfurt a. Main gegründet. Der Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist in Dresden.

Der Verband ist der berufliche, politische und soziale Interessenvertreter seiner Mitglieder in Gesetzgebungsverfahren, gegenüber Kostenträgern und sonstigen Entscheidungsträgern sowie gegenüber der Politik und Öffentlichkeit. Der BHK nimmt die Interessen der ambulanten Dienste sowie teilstationären und stationären Einrichtungen auf Bundesebene und auf Landesebene wahr und setzt sich für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen und/oder Behinderungen sowie ihrer Familien und sonstigen Bezugspersonen ein.

Firmenkontakt

Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V.

Corinne Ruser

Hospitalstraße 12

01097 Dresden

+49 (0)351-652892-35



http://www.bhkev.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: BHK