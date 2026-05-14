Reply stellt die Model Factory vor: eine industrialisierte Produktionslinie für generative KI-Modelle auf Enterprise-Niveau

Reply [EXM, STAR: REY] launcht die Reply Model Factory – eine industrialisierte Produktionslinie für die Entwicklung moderner generativer KI-Modelle, die auf unternehmensspezifischem Wissen basieren. Sie sind darauf ausgelegt, KI-Systeme und agentenbasierte Anwendungen im jeweiligen operativen Kontext eines Unternehmens zu steuern.

In der Regel werden KI-Modelle so realisiert, dass sie eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben bewältigen können. Dabei stützen sie sich weitgehend auf öffentlich zugängliche Daten. Unternehmen hingegen arbeiten mit internem Wissen, zu dem technische Standards, regulatorische Vorgaben, Betriebsprozesse, proprietäre Systeme und branchenspezifische Expertise gehören. Die Reply Model Factory schließt diese Lücke. Sie ermöglicht es Unternehmen, Modelle zu trainieren, die ihren eigenen Kontext verstehen und sich nahtlos in bestehende Prozesse, Systeme und Governance-Strukturen einfügen.

In der Factory können Unternehmen interne Dokumentationen, Software-Repositories, Geschäftsdaten, Domänenwissen und Prozessinformationen in sichere Vaults überführen. Dort werden diese Informationen aufbereitet, um die Modelle mit der jeweiligen Terminologie, den Logiken und den operativen Rahmenbedingungen vertraut zu machen. Die Reply Model Factory industrialisiert den gesamten Lebenszyklus der Datenaufbereitung, des Trainings, der Evaluation, des Deployments und der kontinuierlichen Optimierung. Grundlage dafür sind ein kontrollierter Entwicklungsprozess und konsistente Ontologien. Modularität ist dabei ein zentrales Prinzip, das für eine nahtlose Integration in bestehende Technologie-Stacks sorgt.

Innerhalb der Training Layer schafft das Pre-Training auf Basis von Kundendaten und internen Assets ein tiefes Domänenverständnis. Überwachtes Finetuning trainiert die präzise Ausführung spezifischer Aufgaben und Prozesse. Reinforcement Learning stärkt Fachwissen und agentenbasiertes Verhalten im Einklang mit Richtlinien, Bewertungskriterien und operativen Zielen. Mithilfe von Destillation und spekulativem Decoding können spezialisierte Modelle effizient und skalierbar bereitgestellt werden. Sowohl jedes Modell als auch jeder daraus abgeleitete Kundendatensatz wird als versioniertes „Enterprise Asset“ mit kontrollierten Schnittstellen, integrierten Quality Gates und einer von Beginn an auf die Anforderungen des EU AI Act ausgelegten Architektur zur Verfügung gestellt.

Mit diesem Ansatz unterstützt die Reply Model Factory Unternehmen dabei, den Schritt von generischer KI zu proprietären Frontier-Modellen zu gehen. Diese entwickeln sich kontinuierlich mit dem Wissen, den Prozessen und der Expertise eines Unternehmens weiter – und bleiben dabei stets unter dessen Kontrolle.

Tatiana Rizzante, CEO von Reply, kommentiert: „Proprietäre Modelle zählen zu den wichtigsten strategischen Differenzierungsfaktoren für Unternehmen. Generative KI bildet zunehmend die Grundlage dafür, wie Unternehmen innovieren, entwickeln, entscheiden und operieren. Künftig entstehen Wettbewerbsvorteile durch Modelle, die auf dem spezifischen Wissen, den eigenen Daten, der Expertise und dem geistigen Eigentum eines Unternehmens basieren. Mit der Reply Model Factory können Unternehmen diese Assets in steuerbare KI-Modelle transformieren, die unter ihrer Kontrolle bleiben und die sie kontinuierlich weiterentwickeln, skalieren und spezialisieren können.“

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

Firmenkontakt

Reply Deutschland SE

Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

+49 170 4546229



http://www.reply.com

Pressekontakt

Reply

Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

+49 170 4546229



http://www.reply.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.