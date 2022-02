Reparieren statt wegwerfen – ganz einfach mit der Handy Reparatur Berlin!

Nachhaltigkeit wird auch in der Elektronikbranche immer wichtiger – aber woran liegt das?

Wer kennt es nicht? Der Akku wird von Tag zu Tag schneller leer und die USB-Ladebuchse hat einen Wackelkontakt. Also Zeit für ein neues Handy?

Nicht so wenn man das Team von Handy-Reparatur-Berlin fragt: „Viele Kunden haben umgelenkt auf Wertschätzung und lassen das Phone lieber noch mal Reparieren als es wegzuschmeißen.“ Nachhaltigkeit wird also auch in der Elektronikbranche immer wichtiger. Aber woran liegt das?

Nachhaltigkeit in der Elektrobranche

Bereits seit einigen Jahren zeichnet sich unter Verbrauchern ein positiver Trend in Sachen Nachhaltigkeit ab. Viele wollen aus Umweltschutzgründen Müll vermeiden und die Ausbeutung von Rohstoffen eindämmen.

Neben einem wachsenden Umweltbewusstsein hat aber auch die Corona-Krise dazu beigetragen, dass die Reparaturbranche einen regen Zulauf erhält. Das Team von Handy-Reparatur-Berlin erklärt: „Gerade jetzt wo kaum Computerchips mehr gestellt werden können merkt man, dass es schwer wird, ein Handy neu zu bekommen.“

Eine Handy-Werkstatt mit mehr als 10 Jahren Erfahrung

Das Unternehmen hat Erfahrung. Es ist seit mehr als 10 Jahre am Markt und tauscht für alle Smartphone-Modelle Display und Akku. Aber auch die USB-Ladebuchse so wie andere Geräteteile die Probleme bereiten. Das früher oder Später der Akku nachlässt oder durch einen Unfall das Display Schaden nimmt kommt bei allen Modellen vor. Auch ein Wackelkontakt gehört zu den Standardfehlern, die sich leicht und schnell beheben lassen. Die Marke macht da nicht unbedingt einen Unterschied. Ob iPhone oder iPad, aber auch Modelle anderer Hersteller wie zum Beispiel Samsung Galaxy, Huawei Xiaomi, Oppo und viele weitere: Sie alle repariert die Werkstatt standardmäßig. Das Ergebnis ist tadellos.

Die Handy Reparatur Berlin erweitert ihr Angebot

Trotz der Corona-Krise wächst das Unternehmen also derzeit. Die Gründer nutzen die gute Auftragslage für eine Erweiterung ihres Angebots: „Wir reparieren ab sofort auch Apple-Watch-Displays. Wir tauschen das Glas aller Modelle.“ Dabei ist das Unternehmen stets äußerst kundenorientiert: „Viele nutzen unseren hol und bring Service in ganz Berlin. Da die meisten wenig Zeit haben reparieren wir die meisten Probleme in nur einer Stunde.“

Auch Qualität wird großgeschrieben. „Bei Ersatzteilen legen wir Wert auf Original-Herstellerqualität.“ Das garantiert eine reibungslose Kompatibilität und Kundenzufriedenheit.

Wenn die Unternehmer an die Zeit nach der Corona-Krise denken sind sie beruhigt. Sie gehen nicht davon aus, dass der Kundenstrom nachlassen wird. Ganz im Gegenteil: „Unser Geschäft wird in der Zukunft noch mehr Kunden anziehen da Werterhaltung immer wichtiger wird.“. Und die Qualität stimmt schließlich auch.

Handyreparatur Berlin wir Reparieren alle Handy-Modell egal ob Display oder Glas Austausch Akku Wasserschaden kostenlos Fehler suche USB-Ladebuchse Probleme.

Kontakt

Handyreparatur Berlin

Marco Noack

Romain Rolland Str. 61

13089 Berlin

+491777148276

Info@handy-reparatur-berlin.com

https://www.handy-reparatur-berlin.com/

Bildquelle: Handyreparatur Berlin