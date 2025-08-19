RentePlusImmobilie kooperiert mit Maklernetzwerk eXp Germany – mehr Reichweite und Effizienz bei der Immobilienverrentung

München, 12. August 2025 – RentePlusImmobilie, der deutschlandweit tätige, unabhängige Berater für alle Fragen rund um die Altersfinanzierung mittels Immobilienverrentung, hat bereits im Juni 2025 eine strategische Kooperation mit dem Maklernetzwerk eXp Germany etabliert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Immobilieneigentümern künftig noch effizienter und flächendeckender individuelle Lösungen zur Kapitalfreisetzung aus selbst genutzten Immobilien zu bieten.

Im Rahmen der Kooperation erhalten interessierte Eigentümer zunächst eine unabhängige Ersteinschätzung zu möglichen Verrentungsmodellen von RentePlusImmobilie. Anschließend vermittelt RentePlusImmobilie die Kunden an regional tätige eXp-Makler, die gezielt Angebote nicht institutioneller Käufer für Modelle wie Verkauf mit Nießbrauch, Verkauf mit Wohnungsrecht oder Verkauf mit Rückmiete einholen.

„Die Konsolidierung des Verrentungsmarktes auf Seiten institutioneller Anbieter und die geänderten Zinsbedingungen führten zuletzt dazu, dass viele theoretische Möglichkeiten der Altersfinanzierung nicht mehr in der Praxis umsetzbar wurden,“ erklärt Rechtsanwältin Janine Hardi, die RentePlusImmobilie gemeinsam mit ihrem Mann Boris Hardi gegründet hat. „Die Makler bilden wir durch In-House-Schulungen, aber auch externe Weiterbildungsmaßnahmen intensiv zu Verrentungsexperten aus.“

Der große Vorteil für Eigentümer: RentePlusImmobilie bleibt als Berater unabhängig, während die Suche nach passenden Käufern über das weit verzweigte Maklernetzwerk deutschlandweit erfolgt. So können mehr Menschen von maßgeschneiderten Lösungen für ihre Altersfinanzierung profitieren – unabhängig von großen institutionellen Anbietern und mit höchstmöglicher Flexibilität bei der Gestaltung.

Über RentePlusImmobilie

RentePlusImmobilie (RPI GmbH) ist der einzige unabhängige Berater für Immobilienverrentung in Deutschland. RentePlusImmobilie ist weder Makler noch Käufer verrenteter Immobilien und berät umfassend zu allen am Markt verfügbaren Verrentungsmodellen. Kooperationspartner von RentePlusImmobilie sind institutionelle Anbieter von Verrentungsmodellen, Altersfinanzierer, sowie spezialisierte Berater und Makler.

Über eXp Germany

eXp Germany ist Teil von eXp Realty®, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Immobilienunternehmen mit mehr als 85.000 Immobilienmakler:innen und einer Präsenz in derzeit 27 Ländern. Mit einem innovativen, cloudbasierten Modell stattet eXp Germany Makler:innen mit moderner Technologie, umfassenden Schulungen und einem kollaborativen, globalen Netzwerk aus – damit sie Käufer:innen und Verkäufer:innen auf dem deutschen Immobilienmarkt bestmöglich betreuen können.

RentePlusImmobilie (RPI GmbH) wurde 2021 von Rechtsanwältin Janine Hardi und dem Immobilienökonom Boris Hardi gegründet. Der Sitz des Unternehmens ins München.

Kontakt

RPI GmbH

Janine Hardi

Gotthelfstr. 36

81677 München

+498962824646

http://renteplusimmobilie.de

