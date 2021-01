Renovierung mit Weitzer Parkett LooseGlue ohne Kleber

Mit LooseGlue verlegen Sie Parkett direkt auf alte Fußböden in nur einem Tag auch in Fischgrät-Optik

Parkettboden steht bei vielen Wohneigentümern auf der Wunschliste, gerade wenn es um Renovierung geht. Doch die Kosten für das Entfernen alter und die Verlegung des neuen Parkett schrecken ab. Mit Weitzer Parkett und moderner LooseGlue Verlegetechnik werden diese Kosten stark reduziert. Die Renovierung des alten Fußbodens wird mit Frist von nur einem Tag möglich und bietet weitere Vorteile.

Bei Verlegung mit Weitzer Parkett Looseglue schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts. Dank der herausragenden, schallreduzierenden Eigenschaften der WP Looseglue-Matte erreichen Sie eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte.

Mit der Renovierungslösung LooseGlues von Weitzer Parkett arbeiten Sie schnell, staubfrei und leise! Einfachste Verlegetechnik garantiert eine kunden- und handwerksfreundliche Lösung. Ihr neues Weitzer Parkett wird über den alten Bodenbelag gelegt. Dazwischen findet die einzigartige Weitzer Parkett Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett – damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefem Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der Weitzer Parkett Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

Die beweglichen Möbel können ebenfalls im Raum verbleiben – man schiebt sie zur einen Seite des Raumes, verlegt die andere. Dann denselben Vorgang mit der anderen Raumhälfte wiederholen. Durch die Systemlösung mit intelligenter Verlegetechnik kann der Raum sofort wieder betreten werden.

Weitzer Parkett Looseglue weist herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf. In Verbindung mit Parkett erreicht man eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

Auch für den Erhalt des Unterbodens ist Weitzer Parkett Looseglue ideal, egal ob ein historisch erhaltenswerter Boden oder einfach eine Mietfläche, die nach Benützung wieder im Urzustand übergeben werden soll. Auch wenn nach Jahren der Wunsch nach einem neuen Parkettboden besteht, bietet der leichte Rückbau eine unkomplizierte Renovierungslösung.

Bildquelle: @ Weitzer