renoarde gestaltet neuen Markenauftritt für Distner Fenster & Türen – Digital, sichtbar, regional stark

Die Agentur renoarde begleitet den Marken-Relaunch von Distner Fenster & Türen aus Wiesau/Oberpfalz – mit neuem Corporate Design, SEO-optimierter Website, Social Media Betreuung, PR-Arbeit und kompletter Fahrzeugflotte im neuen Look. Eine erfolgreich

Wiesau/Oberpfalz – Distner Fenster & Türen ist einer der führenden Anbieter hochwertiger Fenster- und Türsysteme in der Region Steinwald und darüber hinaus. Damit das traditionsreiche Unternehmen auch digital und visuell zeitgemäß auftritt, hat sich Distner für eine umfassende Markenmodernisierung mit der Kreativagentur renoarde entschieden.

Der erste große Schritt: ein vollständig überarbeitetes Corporate Design. Von der Logoentwicklung über Farbwelt und Typografie bis hin zu einem konsistenten, modernen Gesamtauftritt – alles wurde in enger Zusammenarbeit neu gedacht und umgesetzt.

Doch damit nicht genug: renoarde verantwortet auch den kompletten digitalen Markenauftritt. Dazu zählen eine SEO-optimierte und barrierefrei gemachte Website, ein benutzerfreundlicher Traumtür-Konfigurator, Content-Marketing sowie die laufende Betreuung der Social-Media-Kanäle inklusive Redaktionsplanung, Gestaltung und Community Management.

Besonderes Highlight: Auch der gesamte Fuhrpark von Distner – vom Montagewagen bis zum Kundendienstfahrzeug – wurde von renoarde neu gebrandet. So wird die neue Marke auch im Alltag sichtbar – in der ganzen Oberpfalz, dem Steinwald und darüber hinaus.

Renoarde betreut Distner zudem bei der Umsetzung von Produktkatalogen, Anzeigen, Broschüren sowie PR- und Pressearbeit. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Distner als Premiumanbieter für Fenster- und Türlösungen in der Region klar zu positionieren – digital, analog und authentisch.

Diese enge Partnerschaft zwischen Distner und renoarde zeigt eindrucksvoll, wie modernes Design, Strategie und Digitalisierung Hand in Hand gehen können – für mehr Sichtbarkeit, mehr Kunden und nachhaltiges Wachstum.

