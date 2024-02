Renditedachfonds Pflegefonds mit Risikostreuung

Wachstumsmarkt Sozialimmobilien und monatliche Auszahlung!

Da der Grundstein für die mittlerweile über 25-jährige Erfolgsgeschichte von IMMAC mit Beteiligungsangeboten für das breite Publikum gelegt wurde, ist es erklärtes Ziel, mit dem Renditedachfonds auch diesem Kundenkreis weiterhin Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Bereits ab einer Kapitaleinlage in Höhe von 10.000 Euro erhalten Privatanleger damit Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die sonst semiprofessionellen und professionellen Anlegern vorbehalten sind. Über eine Beteiligung an dem Dachfonds partizipieren die Anleger an den Ergebnissen mehrerer Zielfonds. Somit verteilen sich bei einer Investition sowohl Chancen als auch Risiken auf ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio. Die IMMAC group, führendes Investment- und Assetmanagement-Unternehmen mit Fokus auf Healthcare-Immobilien, bietet einen attraktiven Renditedachfonds und einen Rehafonds mit einer Rehaklinik direkt im Kurpark.

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt

Begehrte Lage in Deutschland

Günstiger Einkauf

Keine Bau- und Fertigstellungsrisiken

Attraktive monatliche Ausschüttungen

Wertentwicklung des Anlagekapitals

Langfristige unkündbare Pachtverträge

Erfahrene Betreiber mit guter Pflegequalität

Inflationsschutz durch langfristig indexierten Pachtvertrag

Nebenkosten, Instandhaltung trägt der Betreiber

Beteiligung ab 10.000 EUR

Progn. Laufzeit rund 16 Jahre

Erfahrenes Management

TKL.Analyse Rating * * * * * sehr gut

IMMAC wurde als Investor des Jahres 2020 ausgezeichnet

Deutscher Beteiligungspreis 2021

Ausgezeichnete Leistungsbilanz

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Zeichnen mit Bestkonditionen!

Die Fondsgesellschaft, verwaltet von der zur IMMAC group gehörenden HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, wird planmäßig ausschließlich in Zielfonds der IMMAC group investieren. Ziel der Fondsgesellschaft ist es, in Abhängigkeit der Marktentwicklung von Zinsen und Einkaufspreisen in den kommenden Jahren eine stetig steigende Ausschüttung in einer Bandbreite von 3,00 bis 5,00 Prozent p.a. zu realisieren. TKL.Analyse 5-Sterne ***** „sehr gut“!

Nach Abschluss des Jahres 2023 freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass eine Sonderausschüttung in Höhe von 0,80 % p.a. vorgenommen wird. Um für die folgenden Jahre ein noch erfreulicheres Ergebnis für Sie erzielen zu können, wurde die

Investitionsphase des Renditedachfonds bis zum 31.12.2024 verlängert. Es ist vorgesehen das Portfolio um weitere Investitionen zu ergänzen, das Risiko damit breiter zu diversifizieren und die durchschnittliche Rendite zu erhöhen.

Alternativ Rehafonds mit 4,75 % p.a. monatlicher Ausschüttung, ab 20.000 EUR

Die CVM GmbH bietet seit mehr als 35 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und von den attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal.

