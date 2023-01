Renault Clio Lautsprecher nachrüsten auto-lautsprecher.eu

Perfekter Sound im französischen Flitzer ein Soundsystem Upgrade mit Top Performance

Für Fahrzeughalter des französischen Flitzers Renault Clio von 1998 – Heute gibt es ein hochwertiges Sound Upgrade der Lautsprecher in den Türen. Das Upgrade Renault Clio Lautsprecher Komplettpaket Front und Heck aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu, mit einer Maximalleistung von 225 Watt für die vorderen Türen und 150 Watt für die hinteren Einbauplätze, werden hier hervorragender Klang mit hoher Dynamik gewährleistet. Schluss mit überschlagenden dröhnenden Bässen der Standardlautsprecher hier wird eine klare präzise Musikwiedergabe geboten.

Die Lautsprecher aus dem Einbauset sind aus der Prima Serie des italienischen Herstellers Audison der für hochwertige Lautsprecher in Fahrzeugen steht. Das Audison APK 130 2-Wege System + APX 5 Koaxiallautsprecher sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt und verfügen über Frequenzweichen mit Pegelanpassung. Im Renault Clio ist in den vorderen Türen ein 2 Wege System verbaut und in den hinteren Einbauplätzen Breitbandlautsprecher.

In diesen Einbauset werden für die hinteren Einbauplätze Koaxiallautsprecher mit integrierten Hochtönern verbaut was dazu beiträgt die Musikwiedergabe bei Stimmen in Heckbereich zu optimieren. Alle Lautsprecher aus dem Paket werden in die werkseitigen Einbauplätze montiert und verschwinden hinter den originalen Abdeckungen der Türverkleidung.

Im Renault Clio sind die Lautsprecher mit werkseitigen Halterungen montiert es können keine Standard Lautsprecher installiert werden. Die Angebote aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu in der Kategorie Renault Clio Lautsprecher verfügen über diese Attribute und sind im Lieferumfang mit den fahrzeugspezifischen Halterungen sowie Adapterkabel für den direkten Anschluss an die KFZ-Kabel in den Türen ausgestattet.

Es werden keine Kabel durchgeschnitten, wenn Sie die Lautsprecher nachrüsten alles wird mit Adapterkabel an die werksseitigen Leitungen angeschlossen, ein Kabelziehen durch das Fahrzeug entfällt so. Das Upgrade der Lautsprecher im Renault Clio hat den größten Einfluss auf die Klangeigenschaften des gesamten Soundsystems.

Durch den hohen Wirkungsgrad von 93DB bieten die Lautsprecher eine starke Performance mit hoher Abhörlautstärke am werkseitigen Radio oder auch nachträglich installierten Radios von Fremdherstellern. Der Wirkungsgrad beeinflusst die Effizienz mit dem ein Radio mit Lautsprechern die Leistung zur Verfügung stellt.

Alle Kunden erhalten Einbau Tipps für die Demontage der Türverkleidung und die Installation der Lautsprecher in PDF-Format. Für die Demontage der Türverkleidung ist im Webshop von auto-lautsprecher.eu auch passendes Werkzeug erhältlich, wir bieten dazu Kunststoffhebel an die keine Kratzer am Interior oder Dellen hinterlassen. So gestaltet sich die Installation sehr einfach und ist auch vom Fahrzeughalter durchführbar.

Wir empfehlen auch die Türdämmung für die Renault Auto-Lautsprecher mit dem vibrierende Fahrzeugteile ruhig gestellt werden die störend in der Musikwiedergabe wahrgenommen werden. Die Türdämmung besteht aus selbstklebenden Alu-Bitumenmatten die für eine bessere Basswiedergabe sorgen und den Pegel um bis zu 7 DB bei Bässen im Fahrzeug erhöhen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.