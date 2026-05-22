Remington Trendology Multistyler für Locken und Wellen

Von Korkenzieherlocken bis Mermaid Waves: Der Remington Trendology 5-in-1 Multistyler bietet fünf Keramik-Aufsätze und heizt in 40 Sekunden auf

Fünf Aufsätze, ein Gerät: Der neue Remington Trendology 5-in-1 Multistyler

Ob natürlich wirkende Locken in unterschiedlichen Größen, Mermaid-Curls oder einfach mehr Volumen in feinem Haar, der neue Trendology 5-in-1 Multistyler von Remington setzt jeden Hairstyling-Wunsch in die Realität um. Der umständliche Einsatz von Haartrockner und Rundbürste gehört damit der Vergangenheit an und ein Faux-Bouncy-Blowout ist schnell realisiert.

Ein Gerät, viele Möglichkeiten

Das Geheimnis liegt in der Aufsatz-Vielfalt: Während der 13 mm Lockenstab mühelos romantische Korkenzieherlocken zaubert, kreiert der 33 mm Lockenstab größere Locken und Wellen in längerem Haar. Der kegelförmige Aufsatz sorgt für einen sehr natürlich wirkenden Look mit unterschiedlich großen Locken. Das dreifache Welleneisen ist wie gemacht für weiche Mermaid-Waves, die in kürzester Zeit gelingen. Die Glättbürste verwandelt widerspenstige Strähnen in seidig-glattes Haar. Besonders praktisch: Die innovative Antistatik-Technologie sorgt dafür, dass selbst feine Haare geschmeidig fallen und nicht elektrisiert abstehen – ein Game-Changer bei statisch aufgeladenen Haaren.

Viele Möglichkeiten, fünf Temperatureinstellungen, schnellaufheizend und sicher

Dank der fünf digitalen Temperatureinstellungen zwischen 130 und 210 °C ist die optimale Styling-Temperatur schnell eingestellt und in 40 Sekunden erreicht. Die LED-Anzeige zeigt die gewählte Temperatur an. Die Aufsatz-Spitzen aus Kunststoff schützen bei der Anwendung des Geräts vor ungewolltem Kontakt mit der heißen Keramikbeschichtung. Das Verriegelungssystem ermöglicht den mühelosen Wechsel zwischen den einzelnen Aufsätzen. Der mitgelieferte Ständer und die automatische Sicherheitsabschaltung runden das Sicherheitskonzept ab – so bleibt der Fokus ganz auf dem perfekten Styling-Ergebnis.

Von New York bis Tokio: Styling ohne Kompromisse

Der Multistyler ist dank weltweiter Spannungsanpassung (120-240 V) ein unverzichtbares Beauty-Essential im Reisegepäck. Das drehbare Kabel verhindert, dass es sich verknotet. So geht das Styling – egal ob vor dem Hotelspiegel oder zuhause in gewohnter Umgebung am heimischen Frisiertisch – leicht von der Hand.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 89,99 EUR

Trendology ist eine eingetragene Marke von Remington.

Die Personal Care Marke Remington wurde 1937 in New York gegründet. Als Pionier im Bereich Personal Care brachte das Unternehmen noch im gleichen Jahr seinen ersten handlichen Elektrorasierer auf den Markt. Heute begeistert Remington mit einer großen Vielfalt an hochwertigen und innovativen Stylingprodukten für Frauen und Männer. Inspirieren lässt sich das Unternehmen dabei von den aktuellen Trends sowie von den Kunden selbst – um unverzichtbare Must-haves zu kreieren, die haargenau den Kundenbedürfnissen entsprechen. Remington ist eine Marke der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe.

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Bildquelle: Remington