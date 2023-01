Reloga Deponie Nümbrecht und Erddeponie Flaberg bis 20.01.2023 witterungsbedingt geschlossen

Am Donnerstag, 19.01.2023 und am Freitag den 20.01.2023 bleiben die Reloga Deponien Steinbruchverfüllung Büschhof in Nümbrecht und die Erddeponie Flaberg witterungsbedingt geschlossen.

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/unternehmen/aktuelles/2023-01-19-steinbruchverfuellung-nuembrecht-und-erddeponie-flaberg-witterungsbedingt-geschlossen-133.html

Auch der Wertstoffhof Oberberg-Nord in Hückeswagen ist am 19.01.2023 Uhr witterungsbedingt geschlossen

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/unternehmen/aktuelles/2023-01-19-wertstoffhof-oberberg-nord-in-hueckeswagen-am-19012023-uhr-witterungsbedingt-geschlossen-149.html

Alle Reloga Deponien

Standortadresse

Büschhof 50

51588 Nümbrecht

Adresse anzeigen & Route planen mit Google