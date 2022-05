Release der Bewerbungsapp

So funktioniert Bewerben in 2022!

Wir haben unsere Bewerbungsapp veröffentlicht, welche ab sofort kostenlos zum Download bereitsteht und das Potenzial dazu hat, die Art, die Bewerbung zu schreiben, nachhaltig zu verändern. Die App erlaubt es dem User, seine Bewerbungsunterlagen komplett am Smartphone zu erstellen und zu versenden. Der nervige Gang zum PC entfällt also mit der Benutzung der Bewerbungsapp, stattdessen ist es jetzt möglich, die Bewerbung zu jeder Zeit und von jedem Ort zu versenden. Damit wollen wir das Bewerben endlich zeitgemäß gestalten und an das Nutzerverhalten anpassen, das sich über die letzten Jahre bereits stark verändert hat.

WIE FUNKTIONIERT DIE APP?

Das Prinzip der Bewerbungsapp ist simpel und mit einem Satz erklärt: Der Anwender gibt alle Daten, die am Ende auf seiner Bewerbung landen sollen, in die App ein und diese erstellt die vollständigen Unterlagen im Word- oder PDF-Format.

Eine die schrittweise Eingabe der Daten erlaubt dem Bewerber eine einfache und intuitive Bedienung und sorgt gleichzeitig dafür, dass keine wichtigen Angaben vergessen werden. Nach und nach werden alle Eingaben getätigt: Das Bewerbungsfoto, ein Anschreiben, die Stationen im Lebenslauf, Sprach- und EDV-Kenntnisse und auch die Unterschrift kann eingefügt werden sowie Zeugnisse und andere Anhänge. Dabei sind jedoch nicht alle Angaben verpflichtend. Wer auf ein Anschreiben verzichten möchte oder sich lieber ohne Bild bewirbt, kann dies ohne Probleme tun. Im letzten Schritt werden noch die Daten des Empfängers abgefragt, ein modernes Design für die Bewerbung ausgesucht und die Bewerbungsapp übernimmt den Rest. Die fertigen Unterlagen werden direkt als Anhang per E-Mail versandt oder zunächst lokal gespeichert, um sie in einem Bewerbungsformular hochzuladen.

Bewerbungsapp-Founder Ferdinand Hausen über die App:

„Wir erledigen heute nahezu alles per App, aber für die Bewerbung nutzen wir noch die gleichen Programme wie vor 20 Jahren und schreiben diese unflexibel am PC. Mit der Bewerbungsapp wollen wir das Bewerben endlich in das 21. Jahrhundert bringen und Jobsuchenden das Leben ein wenig einfacher machen.“

WELCHE VORTEILE BIETET DAS BEWERBEN PER APP?

In erster Linie spielt der bereits erwähnte Vorteil der örtlichen und zeitlichen Unabhängigkeit den Jobsuchenden in die Karten. Während der Bahnfahrt zum Job, den man schon lange abgeschrieben hat, im Wartezimmer beim Arzt oder einfach in einer entspannten Atmosphäre inmitten der Natur – wenn das Handy dabei ist, kann sich jetzt auch beworben werden. Sich extra einen halben Tag freiräumen, stundenlang am Aufbau und Design der Bewerbung basteln oder nicht wirklich wissen, wo man überhaupt anfangen soll, gehört damit der Vergangenheit an.

Darüber hinaus bietet die mobile Bewerbung noch weitere Vorteile:

– Garantiert vollständige Unterlagen unter Einhaltung der aktuellsten Standards

– Moderne und übersichtliche Designs, welche die Fähigkeiten ideal präsentieren

– Mehr Motivation, sich zu bewerben durch unkompliziertes Handling

FÜR WEN IST DIE APP GEDACHT?

Grundlegend spricht die App ein jüngeres Publikum an, für welches das Handy nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist. Eine gewisse Medienkompetenz sollte aber nicht fehlen, insbesondere wenn die wichtigen Dokumente, wie die Arbeitszeugnisse, digitalisiert und auf dem Smartphone gespeichert werden sollen, um Sie der Bewerbung hinzuzufügen. Durch die einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung können aber auch weniger routinierte Handynutzer die App problemlos bedienen.

Warum wir vom Erfolg der Bewerbungsapp überzeugt sind

Wer in den App-Stores nach den Schlagwörtern „Bewerbung“ oder „Lebenslauf“ sucht, wird schnell feststellen, dass es bereits andere Apps mit einem vergleichbaren Konzept gibt. Vor der Entwicklung der App haben wir diese natürlich genau unter die Lupe genommen, allerdings war auffällig, dass die Funktionen teilweise ungenügend sind oder das Endergebnis weder optisch noch inhaltlich mit einer am Computer geschriebenen Bewerbung mithalten konnte.

Dennoch haben manche dieser Anwendungen über 10 Mio. Downloads – alleine im Android Play Store. Deshalb wissen wir, dass die Zeit reif und die Nachfrage hoch ist. Apps dieser Art werden bereits von den Usern angenommen und in einem stark wachsenden Markt glauben wir an eine vielversprechende Erfolgsstory!

HIER IST DIE APP ZU FINDEN

Die App ist ab sofort kostenlos im Android Play Store ( https://play.google.com/store/apps/details?id=de.app360grad.bewerbung&hl=de&gl=US) sowie im Apple App Store ( https://apps.apple.com/app/bewerbungsapp-mobiler-cv/id1597082638?platform=iphone) verfügbar und unter dem Namen „Bewerbungsapp – mobiler CV“ in den jeweiligen Stores zu finden.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Bewerbungsapp: https://360-grad-bewerbung.de/bewerbungsapp/

KONTAKT

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Bewerbungsapp:

Ferdinand Hausen

f.hausen@360-grad-bewerbung.de

0152 249 518 39-

Auf www.360-Grad-Bewerbung.de findest du alles zum Thema Bewerbungen. Mit unserem Bewerbungsservice verhelfen wir dir zu einem professionellen und individuellen Anschreiben oder sogar zu einer vollständigen Bewerbungsmappe. Darüber hinaus findest du aber noch vieles mehr, wie unsere Lebenslauf-Vorlagen, unsere eBooks und viele nützliche Tipps und Tricks, wenn du die Erstellung deiner Bewerbung selbst in die Hand nehmen möchtest.

