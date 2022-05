Relaunch: raiffeisenmarkt.de erfolgreich an den Start gegangen

Alles lief nach Wunsch und wie am Schnürchen: Vor wenigen Wochen öffnete der rundum erneuerte Onlineshop raiffeisenmarkt.de. Ein großer Moment für das Relaunch-Team der Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG und der AGRAVIS, das sich über einen „super Start“ freute. Bestellungen wurden problemlos abgewickelt, System und Prozesse im Onlineshop laufen stabil, also alles im grünen Bereich.

Der technische und inhaltliche Relaunch ist ein weiterer wichtiger Meilenstein der Omnichannel-Strategie des AGRAVIS-Bereichs Märkte, deren Ziel die stärkere Verzahnung unterschiedlicher Verkaufskanäle ist. „Der Trend, sich im Netz zu informieren und stationär einzukaufen, hält an. Wir wollen alle digitalen und analogen Kanäle – vom Hauptprospekt bis zur digitalen Stele – so aufeinander abstimmen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden noch besser erreichen“, erläutern Herbert Möller, stellvertretender Bereichsleiter Märkte der AGRAVIS Raiffeisen AG, und Felix Honermeyer, Geschäftsführer der Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG.

Um noch kundenorientierter und zukunftsfähiger aufgestellt zu sein, ist raiffeisenmarkt.de auf eine neue technische Basis, das System „Shopware 6.0“, umgezogen, da es insbesondere in der Endkunden-Kommunikation flexibler ist. Gleichzeitig wurden weitere technische Anforderungen umgesetzt: Der Onlineshop wurde an ein System zur Artikelstammpflege angebunden, die Standortpflege erfolgt über das ebenfalls neue Portal myfarmvisb2b.com.

„Uns stehen über die verbesserten Funktionalitäten ebenfalls vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten der Internetseiten offen“, erläutert Marketingleiterin Nina Bültbrune. Der Claim „Raiffeisen-Markt – Wir leben Nähe“ wird nun auch digital umgesetzt, beispielsweise mit einem klaren Layout und einer nutzerfreundlichen Struktur, die das breite Sortiment auf wenigen Ebenen zielgruppengerecht abbildet, oder emotionalen Themen- und Ratgeberwelten, auf denen die bisher getrennten Servicethemen und Produkte miteinander verschmelzen. Die neuen Webseiten sind suchmaschinenoptimiert und bieten darüber hinaus eine prominenter platzierte Standortsuche von Raiffeisen-Märkten sowie eine stets präsente Suchfunktion.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.