Relaunch: Produktlinie Human+Technology von Tunap wächst um drei Spezialprodukte

Leistungsstarke Spezialchemie mit verbessertem Anwenderschutz

Mit dem Relaunch seiner Human+Technology Linie verbindet Tunap leistungsstarke Spezialchemie mit verbessertem Anwenderschutz und baut sein Portfolio gezielt aus. Die technologisch überarbeitete Produktlinie umfasst nun 14 Lösungen für Wartung, Reinigung und Pflege in Automotive- und Industrieanwendungen und bietet Betrieben und Werkstätten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Formulierungen. Neu im Sortiment sind drei Spezialprodukte, die insbesondere den Bereich Schmierung und Schutz unter anspruchsvollen Bedingungen stärken.

Die neue Generation der Human+Technology Produkte ist weniger gesundheitsgefährdend, kommt ohne kritische Lösemittel wie n-Hexan aus, verzichtet auf potenziell allergieauslösende Farb- und Duftstoffe und ist frei von PFAS. Damit unterstützt Tunap Unternehmen nicht nur bei der Optimierung technischer Prozesse, sondern auch bei der Erfüllung steigender Anforderungen in Arbeitsschutz und Umweltmanagement.

Drei neue Spezialprodukte: leistungsfähig, prozesssicher und anwenderfreundlich

Das 905 Silikonöl+ ist ein vielseitig einsetzbares Gleit- und Trennmittel, dessen Rezeptur aus industriellen Anwendungen stammt und sich unter anderem im Kunststoffspritzguss bewährt hat. Es sorgt für eine zuverlässige Entformung und eignet sich ideal für den Einsatz auf Kunststoff-, Gummi- und Metalloberflächen.

Mit dem 908 Wartungsfett+ ergänzt Tunap sein Portfolio um ein Hochleistungsfett mit überragendem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Es wurde speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Umwelteinflüssen und hohen mechanischen Belastungen entwickelt und gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Schmierung.

Der 922 Trockenschmierstoff+ steht für einen Technologiesprung in der Schmierung: Durch eine patentierte Fett-Wachs-Matrix kombiniert er die Vorteile klassischer Schmierstoffe und ermöglicht eine saubere, trockene Anwendung über einen großen Temperaturbereich hinweg – überall dort, wo Schmutzanhaftung vermieden werden muss.

Umfassendes Sortiment an humanverträglichen Wartungsprodukten

Die neuen Formulierungen der Human+Technology Produkte folgen einem klaren technologischen Anspruch: Wartungs- und Reinigungschemie so zu gestalten, dass sie Anlagen zuverlässig schützt und gleichzeitig die Belastung für Mitarbeitende und Umwelt reduziert. Die Produktlinie erfüllt höchste Hygienestandards, ist NSF-registriert und entspricht der ISO 21469. Damit eignet sie sich auch für sensible Bereiche wie die Lebensmittelverarbeitung und sorgt für internationale Audit-Sicherheit.

„Als wir 2011 als erster Hersteller Produkte mit möglichst wenigen belastenden Chemikalien in die Betriebe brachten, haben wir einen neuen Branchenstandard gesetzt. Aus dieser Innovation entstand 2017 die Linie Human+Technology, die wir jetzt technologisch wie inhaltlich weiterentwickelt haben“, erläutert Dr. Volker Knöthig, Leiter Forschung und Entwicklung bei Tunap. „Mit modernen Formulierungen, hoher Nachhaltigkeitswirkung sowie breiter Zertifizierung und Registrierung bieten wir heute ein Produktkonzept, das technische Prozesse verbessert, das Gesundheitsrisiko reduziert und gleichzeitig den betrieblichen Herausforderungen von heute und morgen gerecht wird. Für Unternehmen ist das ein klares Signal: Mitarbeitergesundheit ist ein strategischer Wert – und ein Beitrag zur Arbeitgeberattraktivität.“

Mit dem Relaunch und der gezielten Sortimentserweiterung stellt Tunap seine Rolle als technologischer Vorreiter unter Beweis und bietet eine leistungsfähige und gesundheitsschonendere Lösung für sämtliche Anwendungen in den Bereichen Reinigen, Pflegen und Schützen.

Die neuen Spezial-Produkte der Human+Technology Linie auf einen Blick:

905 Silikonöl+:

– Vielseitig einsetzbares Gleit- und Trennmittel

– Industrielle Rezeptur, bewährt u. a. im Kunststoffspritzguss

– Zuverlässige Entformung von Bauteilen

– Geeignet für Kunststoff-, Gummi- und Metalloberflächen

908 Wartungsfett+:

– Hochleistungsfett für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

– Überragender Korrosionsschutz

– Hohe Wasserbeständigkeit

– Ideal für Anwendungen unter starken Umwelt- und Belastungseinflüssen

922 Trockenschmierstoff:

– Saubere Trockenschmierung für geringe Schmutzanhaftung

– Patentierte Fett-Wachs-Matrix

– Kombiniert Vorteile verschiedener Schmierstofftechnologien

– Breiter Temperaturbereich für vielseitige Anwendungen

Weitere Informationen unter: Informationswelt Human+Technology

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 274 Millionen Euro (2025).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

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