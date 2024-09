Rekordauftrag von 30 Scania Elektro-Lkw: JUNA beschleunigt Revolution des elektrischen Straßengüterverkehrs

JUNA, das wegweisende Joint Venture zwischen Scania und sennder, setzt die #electrifyingroadfreight-Bewegung fort. Seit der Gründung im Jahr 2023 verzeichnet JUNA eine steigende Nachfrage und ist stolz, die Erweiterung seiner Flotte mit 30 neuen schweren Elektro-Lkw von Scania bekannt zu geben. Die Lkws sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in Betrieb genommen werden.

Dieser Rekordauftrag erfolgte nach JUNAs Markteintritt in Deutschland, bei dem sich das Unternehmen schnell als vielversprechender Akteur im Bereich nachhaltiger Logistik etabliert hat. Seit dem Start hat JUNA sich von den ersten Pilotfahrzeugen zur Marktreife entwickelt und betreibt mittlerweile Lkw für einige der bekanntesten und beliebtesten Marken Europas.

Mit diesen neuen Lkw wird JUNA über 50 hochmoderne Elektrofahrzeuge in vier großen europäischen Märkten betreiben, eine der größten Elektro-Lkw Flotten in Europa.

Modernste Elektrolösungen für den Regionaltransport

Die neue Flotte besteht aus Scanias neuesten Elektro-Lkw, die speziell für die Anforderungen des Regionaltransports in Europa entwickelt wurden. Diese Lkw sind in der Lage, bis zu 46 Tonnen zu ziehen bewegen und haben eine beeindruckende Reichweite von bis zu 500 Kilometern pro Ladung. JUNA konzentriert sich auf das Kernsegment des europäischen Straßengüterverkehrs und bietet zuverlässige, effiziente und nachhaltige Transportlösungen für einige der größten Verlader Europas.

Zitate aus der Unternehmensführung

„Die Erweiterung unserer Flotte mit diesen fortschrittlichen Elektro-Lkw ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg, die Straßenlogistik zu revolutionieren“, sagte Matteo Oberto, CEO von JUNA. „Unser Pay-per-Use-Modell hat sich als passend für die Anforderungen der Spediteure erwiesen und zeigt, dass Elektro-Lkw die Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen können, die von anspruchsvollen Kunden in der Frachtbranche erwartet werden. Jetzt sind wir bereit, unsere innovative Lösung in weiteren Märkten in Europa einzuführen.“

Christian Levin, Präsident und CEO von Scania, fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit sennder durch JUNA ist ein Beispiel für unsere gemeinsame Vision einer nachhaltigen Zukunft im Transportwesen. Die Bereitstellung dieser neuen Lkw ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Anstrengungen, den Wandel hin zu einem nachhaltigen Transportsystem voranzutreiben.“

—

Über JUNA:

Gegründet im Jahr 2023, ist JUNA ein Joint Venture zwischen Scania CV AB, einem globalen Marktführer für Transportlösungen, und sennder Technologies GmbH, Europas führendem digitalen Straßengüterverkehrsunternehmen. JUNA wurde ins Leben gerufen, um die Einführung von Elektro-Lkw im Straßengüterverkehr zu beschleunigen, indem traditionelle Eintrittsbarrieren für kleine und mittlere Spediteure wie hohe Anschaffungskosten und Restwertrisiken beseitigt werden. Dank eines einzigartigen Pay-per-Use-Modells bietet JUNA Spediteuren Zugang zu erstklassigen Elektro-Lkw sowie garantierte Frachtvolumen über die digitale Plattform von sennder, was sowohl betriebliche Effizienz als auch ökologische Nachhaltigkeit sicherstellt.

Mit ambitionierten Plänen, bis 2030 insgesamt 5.000 Elektro-Lkw zu betreiben, steht JUNA bereit, die europäische Logistikbranche zu revolutionieren, im Einklang mit den Zielen des Green Deals der Europäischen Union und setzt neue Maßstäbe für nachhaltigen Transport auf dem ganzen Kontinent.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von JUNA: https://juna.com/

.

Kontakt

JUNA Technologies GmbH

Matteo Oberto

Oranienstraße 188

10999 Berlin

+49 30 20 84 93 310



https://juna.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.