Rekord Reinheit bei Whirlpools durch EGo3 Whirlpoolfilter

Whirlpools zu 100% gefiltert – erstmalig erreicht

EGo3 hat einen neuen Maßstab in der Reinigung von Whirlpool Wasser gesetzt. Dank der speziell entwickelten Zero Dirt Technologie erreicht der Whirlpoolfilter von EGo3 eine neue Tiefenreinigung mit einer nachgewiesenen Trübung von nur NTU 0,14, weit unter dem herkömmlichen Maßstab von Trinkwasser. Trinkwasser liegt bei einer Reinheit von 0,5 NTU!

Technologischer Durchbruch in der Wasserreinigung

EGo3 berichtet, dass ihre Whirlpoolfilter mit einer innovativen Filtertechnik ausgestattet sind, die es ermöglicht, das Wasser auf eine Reinheit zu bringen, die sonst nur in technischen Prozessen erreicht wird. Die Zero Dirt Technologie, einzigartig durch die Original EGo3 Filterbälle, filtert durch die 3D Faserstruktur sämtliche Schwebeteile ab 40 Mikron mechanisch aus dem Wasser. Innerhalb weniger Tage bildet sich auf den Filterfasern ein mikroskopischer Klebefilm, der selbst die kleinsten Partikel ab 1 Mikronvaufhält, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Dieser Filterprozess sorgt dafür, dass das Wasser im Whirlpool nicht nur klar, sondern leuchtend und durchsichtig erscheint.

Verbesserte Wasserqualität für Whirlpools

Die hohe Effizienz der EGo3 Filterbälle stellt sicher, dass Whirlpools eine Wasserqualität erreichen, die fünfmal klarer ist als das klare Wasser aus der Leitung mit einem Trübungswert von etwa 0,5 NTU. Diese Leistungsfähigkeit wird bei Whirlpools im Normalbetrieb erreicht, was die besondere Qualität und den Mehrwert des EGo3 Filtersystems unterstreicht. Nutzer können damit in einem Wasser baden, das frei von unsichtbaren Mikroschmutzpartikeln ist, was sowohl die Haut als auch die technischen Elemente des Whirlpools schont und langfristig schützt.

Nachhaltigkeit bei der Wasserpflege

Die Entwicklung der EGo3 Whirlpoolfilter steht im Einklang mit der anhaltenden Bestrebung, umweltfreundlichere Lösungen anzubieten. Durch die effektive Entfernung von Schwebestoffen wird der Einsatz von Chemikalien in der Wasserpflege minimiert, wodurch sowohl die Umwelt als auch der Nutzer geschützt werden. Trübes Whirlpool Wasser gehört damit der Vergangenheit an! Diese umweltbewusste Innovation fördert das Wohlbefinden und trägt zu einer verantwortungsbewussten Nutzung von Ressourcen bei, ohne Kompromisse bei der Wasserqualität einzugehen.

Zukunftsperspektiven der EGo3 Filtertechnologie

Mit der erfolgreichen Einführung und dem Nachweis der Effizienz ihrer Filtertechnik bietet EGo3 langfristige Perspektiven und plant, die Technologie in weiteren Anwendungsbereichen einzusetzen. Dieses Bestreben könnte die Standards für Wasseraufbereitungssysteme in verschiedenen Bereichen weiter steigern. EGo3 setzt auf kontinuierliche Forschung und Innovation, um den wachsenden Anforderungen und Bedürfnissen eines umweltbewussten und gesundheitsorientierten Verbraucherumfelds gerecht zu werden.EGo3 positioniert sich seit Jahren als ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitungstechnologie. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit engagiert sich EGo3, hochwertige und umweltfreundliche Lösungen zu bieten, die nicht nur der Industrie, sondern auch den Anwendern zugutekommen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Produkten stehen auf der offiziellen Webseite zur Verfügung.Kontakt www.ego3-filter.com

The best hot tub filter in the world developed and produced by EGo3.

Firmenkontakt

EG Spa Solutions GmbH

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373



https://www.ego3-filter.com

Pressekontakt

EGO3 Spa Water Care Solutions

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373



https://www.hot-tub-filter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.