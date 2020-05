Rekord-Auftaktquartal 2020 für Brennstoffzellen-Experten Proton Motor

I 6,4 Millionen Euro Auftragseingang I BReCycle-Projekt mit Fraunhofer gestartet I

I Teilnahme am Bayerischen Energiepreis I Neuer Podcast zu Produktinnovationen I

Puchheim bei München, 12. Mai 2020 – Trotz Corona-Lage ist stabile Nachfrage zu verzeichnen: Der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Hersteller Proton Motor Fuel Cell GmbH ( www.proton-motor.de) freut sich über seine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung zum Jahresauftakt, der für viele Branchen Pandemie-bedingte Krisenszenarien bedeutete. Demnach konnte das bayerische Unternehmen den Abschluss des ersten Quartals 2020 mit einem Rekord-Auftragseingang in Höhe von 6,4 Millionen Euro verbuchen. “Unsere Qualitätsprodukte leisten einen bedeutenden Anteil gegen die globale Erderwärmung. Wir sehen weiterhin relevante Indikatoren im Markt, dass sich die strategischen Investitionen in die High-Tech-Entwicklung von Proton Motor in den letzten zwei Dekaden nachhaltig auszahlen”, kommentiert Vorstandsmitglied und Finance Director Roman Kotlarzewski die positive Jahresstart-Bilanz. Diese wird auch von der börsennotierten englischen Muttergesellschaft “Proton Motor Power Systems” ( www.protonpowersystems.com) als eindeutiges Zeichen für die richtige Markt-Positionierung analysiert.

Damit einhergeht die Wirksamkeit von Joint Ventures und Kooperationen, wie sie die Puchheimer Ingenieure in vielfältiger Weise realisieren. Jüngstes Beispiel – neben der aktuellen Fertigstellung der 180 kW-Containerlösung für Deutschlands größtes Wasserstoffkraftwerk, das im Juni von “APEX Energy Teterow” in Rostock eröffnet werden soll – ist die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut IWKS, das durch Unterstützung von mehreren Industriepartnern wie auch Proton Motor Fuel Cell GmbH ein Recycling-Konzept zur Verwertung von Brennstoffzellen gestartet hat. Unter dem Namen “BReCycle” sollen in der Kreislaufwirtschaft die hochwertigen Edelmetalle wie Platinum und Ruthenium aus der Elektrodenbeschichtung der Polymermembran fraktioniert und Prozessen der Aufbereitung zugeführt werden.

Darüber hinaus wurde die für den “Hy2Green”-Auftrag entwickelte Brennstoffzellen-Lösung “PM Modul S8”, welche emissionsfreie Energie aus Wasserstoff erzeugt und 2019 im Südtiroler Projekt “Knappenhaus” implementiert worden ist, für den “Bayerischen Energiepreis 2020” sowie für den “Innovationspreis Bayern 2020” eingereicht. Im neuesten Podcast-Interview auf https://avidtp.com/ für die “AVID Technology Group” werden zudem im perspektivischen Kontext weitere innovative Proton Motor-Produktlösungen skizziert.

Die international tätige Proton Motor Fuel Cell GmbH ( www.proton-motor.de) ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung Deutschlands Experte für Energielösungen mit Cleantech-Technologien und auf diesem Gebiet Spezialist für Brennstoffzellen. Proton Motor mit Sitz in Puchheim nahe München bietet komplette Brennstoffzellen- und Brennstoffzellen-Hybridsysteme aus eigener Fertigung – von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Der Fokus von Proton Motor liegt auf stationären Anwendungen wie z.B. Back-up-Power und Energiespeicherlösungen sowie auf mobilen Lösungen wie etwa Back-to-Base Anwendungen. Zum Einsatz können die Lösungen zudem im maritimen als auch im Rail-Bereich kommen. Das Produktportfolio umfasst Basis-Brennstoffzellen-Systeme, Standardkomplettsysteme und maßgefertigte Systeme. Im September 2019 wurde durch Inbetriebnahme der neuen automatisierten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fertigungsanlage die Serienproduktion gestartet

Proton Motor ist im stationären Bereich für Kunden aus den Bereichen IT, Telekommunikation, öffentliche Infrastruktur und Gesundheitswesen in Deutschland, Europa und dem Nahen Osten mit Stromversorgungslösungen für den Gleichstrom- und Wechselstrombedarf tätig. Neben der Stromversorgung bietet SPower auch Lösungen für Solarsysteme sowie eine neue Produktlinie für die Speicherung von Solarenergie. Die aktuell 75 Mitarbeiter große Proton Motor Fuel Cell GmbH unter Geschäftsführung von Dr. Faiz Nahab ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der “Proton Power Systems PLC” ( www.protonpowersystems.com) mit Konzernsitz im englischen Newcastle upon Tyne. Seit Oktober 2006 ist das Unternehmen an der Londoner Börse notiert (Code: PPS).

