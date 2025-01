Reju stellt sein globales Führungsteam vor und gibt damit den Startschuss für Wachstum im Jahr 2025

Paris, Frankreich, 20. Januar 2025 – Reju™, das fortschrittliche Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien, stellt sein Führungsteam vor und läutet damit ein neues Kapitel des Wachstums und der Transformation ein. Unter der Leitung von Chief Executive Officer Patrik Frisk umfasst das Team nun Antoni Mairata als Chief Technology Officer, Henri-Frederic Hibon als General Counsel, Diane Woods als Head of Global Sales and Business Development, Elise Roc für Circular Value Chain, Benjamin Plaisant als Head of People and Sustainability und Ariane Petit als Head of Project Development.

Aktuell hat Reju bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung proprietärer Lösungen für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen erzielt. Mit der Eröffnung seiner ersten Anlage im Oktober 2024, dem Regeneration Hub Zero in Frankfurt am Main, stellte das Unternehmen sein Engagement für ein Kreislaufsystem zum Textilrecycling unter Beweis.

„Dieses kompetente Team mit seiner beachtlichen Erfolgsbilanz ermöglicht es uns, bedeutende Veränderungen in der Textilindustrie voranzutreiben,“ erklärte Patrik Frisk, CEO von Reju. „Mit dem Fachwissen und Engagement schaffen wir eine hervorragende Grundlage für eine zirkuläre Textilwirtschaft, in der Abfall nicht mehr das Ende der Fahnenstange ist, sondern die Aufbereitung zu etwas Neuem.“

CEO Patrik Frisk führt mit seinen über 30 Jahren an Erfahrung in der Bekleidungs- und Schuhindustrie das Team aus radikalen Pragmatikern an. Zuletzt war Frisk CEO bei Under Armour und davor bei Aldo Group. Zudem war er lange Zeit bei VF Corp tätig und leite u.a. die Marken The North Face, Timberland, Smartwool und Jansport.

Während seiner langjährigen Tätigkeit im Bekleidungssektor hat Frisk an der gesamten Wertschöpfungskette entlang gearbeitet und bringt daher wertvolle Kenntnisse in den Textil-zu-Textil-Recycling-Sektor ein.

Alain Poincheval, COO von Reju, war leitender Angestellter bei Technip Energies und begann seine Karriere dort im Jahr 1987. Während seiner Laufbahn hatte Poincheval mehrere Führungspositionen inne, darunter als Project- und Consortium Director für Total E&P Angola, und wurde 2017 zum Senior Vice President für die Pariser Geschäftseinheit ernannt. Seit 2021 ist Alain Executive Director von ALNG2 und Mitglied des Executive Committee der Technip Energies Group.

Gregoire Abele, CFO von Reju, bringt mit über 20 Jahren Erfahrung bei Technip Energies umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen, Fusionen und Übernahmen sowie Strategie in das Reju-Team ein. Sein tiefgreifendes Wissen über globale Industrieprojekte und Großanlagen ist entscheidend für die Weiterentwicklung von Reju.

Antoni Mairata, Chief Technology Officer, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Ingenieurwesen und in der fortschrittlichen Werkstofftechnologie. Zuvor hatte er Führungspositionen inne, in denen er die Forschung und Entwicklung vorantrieb sowie nachhaltige Fertigungslösungen skalierte. Damit ist er die perfekte Besetzung zur weiteren Optimierung der proprietären Technologie von Reju zur Aufbereitung von Polyester- und PET-Textilien. Mairata ist als Experte bei der Solar Impulse Foundation tätig und war Mitglied des EMEA Operations Management Teams der Covestro AG.

Henri-Frederic Hibon, General Counsel, verfügt über umfassende juristische Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung, geistiges Eigentum und regulatorische Compliance in den Sektoren nachhaltige Technologien und Materialien. Hibon wird Reju beim Ausbau seiner globalen Präsenz strategisch rechtlich beraten.

Diane Woods, Head of Global Sales and Business Development, bringt bei Reju einen wertvollen Erfahrungsschatz in den Bereichen Business Development und operative Führung ein. Von den Vereinigten Staaten (Portsmouth, New Hampshire) aus wird Woods Partnerschaften fördern und so das Wachstum von Reju vorantreiben.

Elise Roc, Circular Value Chain, ist eine anerkannte Expertin für Nachhaltigkeit in der Lieferkette und für Strategien der Kreislaufwirtschaft. Mit ihren Führungsqualitäten wird sie die geschlossenen Kreisläufe in allen europäischen Betrieben von Reju entscheidend gestalten und so zur Neudefinition der Produtkion, Nutzung und des Recyclings von Textilien beitragen.

Benjamin Plaisant, Head of People and Sustainability, verbindet fundierte Kenntnisse der Unternehmenskultur mit einer Leidenschaft für ökologische Innovationen. Mit seiner Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen bei transformativen Nachhaltigkeitsinitiativen wird Plaisant sicherstellen, dass der People-First-Ansatz von Reju nahtlos mit den ökologischen Zielen des Unternehmens in Einklang steht.

Ariane Petit, Head of Project Development, hat über 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei Technip Energies gearbeitet. Nun wechselt sie zu Reju und bringt ihre umfangreiche Erfahrung ein.

Weitere Informationen zu Reju und dem Führungsteam sind verfügbar unter reju.com.

About Reju

Reju is a materials regeneration company focused on creating innovative solutions for recycling polyester textiles and PET waste. With propriety technology, Reju aims to establish a circular ecosystem for textile recycling to reduce global plastic found in textiles.

