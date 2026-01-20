Reju gibt die Standortwahl für sein erstes Regeneration Hub mit industrieller Kapazität in den USA bekannt

PARIS, Frankreich, 20. Januar 2026 – Reju TM, das Unternehmen für die Regeneration von Textilien, hat heute Rochester im US-Bundesstaat New York als den Standort für seine erste industrielle Anlage in den USA bekannt gegeben. Damit erreicht Reju einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Skalierung. Der geplante Regeneration Hub unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Aufbau zirkulärer Textilsysteme in zentralen Regionen weltweit.

Der Standort im Eastman Business Park umfasst eine Fläche von nahezu 76.500 Quadratmeter. Dabei ist der geplante Regeneration Hub darauf ausgelegt, jährlich das Äquivalent von etwa 300 Millionen Kleidungsstücken zu recyceln. Diese Textilien würden andernfalls als Abfall verloren gehen. Produziert wird rBHET, das anschließend zu Reju PET polymerisiert wird. Die Standortwahl eröffnet zudem neue Möglichkeiten zur Diversifizierung der Produktion und fördert gleichzeitig Nearshoring (Auslagerung von Projekten in geografischer Nähe) innerhalb der weiterführenden Fertigung.

Das Projekt steht noch unter dem Vorbehalt der finalen Investitionsentscheidung durch den Vorstand von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju.

„Als unser erster Regeneration Hub in den Vereinigten Staaten ist diese Standortentscheidung ein großer Schritt auf dem Weg zu einem echten globalen, zirkulären System“, erklärt Patrik Frisk, CEO von Reju. „Wir sind stolz darauf, Rejus nachhaltige Produktion in der Region Rochester zu etablieren und zugleich Arbeitsplätze für die Gemeinschaft vor Ort schaffen zu können.“ Die Anlage wird ein zentraler Baustein im wachsenden Netzwerk der Reju Regeneration Hubs sein. Sie ergänzt die bereits in Betrieb befindliche Demonstrationsanlage Regeneration Hub Zero in Frankfurt sowie den geplanten Regeneration Hub One im niederländischen Chemelot Industrial Park in Sittard, dessen Standort letztes Jahr bekannt gegeben wurde.

Reju nutzt eine proprietäre Recyclingtechnologie, die von Technip Energies und IBM Research entwickelt wurde. Damit wird Textilabfall, allen voran Polyester, zu hochwertigem Reju-Polyester regeneriert. Das recycelte Material weist einen um 50 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck auf als neu produzierter Polyester. Zudem sind die so entstehenden Materialien in der Art konzipiert, dass mehrfaches Recycling möglich ist. Dadurch sinkt die Abhängigkeit der Branche von fossilen Rohstoffen.

„Der Bundesstaat New York setzt sich für die Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze ein. Gleichzeitig unterstützten wir innovative Projekte und Unternehmen, die dazu beitragen, Materialien aus Deponien fernzuhalten und unseren Planeten zu schützen.“, erklärt Gouverneurin Kathy Hochul. „Das ambitionierte Projekt von Reju, das rund 70 neue Arbeitsplätze im Eastman Business Park schaffen wird, zeigt eindrucksvoll, wie kluge Investitionen Abfall in Chancen verwandeln können. Damit stärken wir die grünen Wirtschaftsinitiativen unseres Bundesstaates und schaffen eine nachhaltigere Zukunft für alle.“

„Kodak freut sich sehr, Reju im Eastman Business Park willkommen zu heißen“, erzählt Jim Moran, President Eastman Business Park bei Kodak. „Wir freuen uns darauf, Reju bei dem Ziel zu unterstützen, ein System ohne Textilabfälle aufzubauen. Dafür nutzen wir die einzigartige Infrastruktur und die besonderen Kompetenzen unseres Parks.“

Reju stellt durch Partnerschaften mit globalen Marken, Textilherstellern und Abfallmanagement-Unternehmen eine vollständige Rückverfolgbarkeit entlang des gesamten Textil-zu-Textil-Prozesses sicher. So werden Kleidungsstücke, die sonst auf Deponien oder in der Verbrennung landen würden, zu Rohstoffen für eine neue, zirkuläre Wirtschaft.

Der Regeneration Hub in den USA stärkt zudem Rejus Präsenz auf dem US-Markt. „Reju investiert in eine Zukunft, in der Textilabfälle aus dem Endverbrauch zu einer Ressource und nicht zu einer Belastung werden“, ergänzt Patrik Frisk. „Das ist ein klares Signal an den Markt, dass Kreislaufwirtschaft im großen Maßstab möglich ist. Das Momentum, das wir in diesem Bereich derzeit beobachten, stärken wir durch diese Entscheidung weiter.“

Weitere Informationen finden Sie unter reju.com.

About Technip Energies

Technip Energies is a global technology and engineering powerhouse. With leadership positions in LNG, hydrogen, ethylene, sustainable chemistry, and CO2 management, we are contributing to the development of critical markets such as energy, energy derivatives, decarbonization, and circularity. Our complementary business segments, Technology, Products and Services (TPS) and Project Delivery, turn innovation into scalable and industrial reality. Through collaboration and excellence in execution, our 17,000+ employees across 34 countries are fully committed to bridging prosperity with sustainability for a world designed to last. Technip Energies generated revenues of €6.9 billion in 2024 and is listed on Euronext Paris. The Company also has American Depositary Receipts trading over the counter.

About Reju

About Reju Reju is a textile-to-textile materials regeneration company focusing on creating innovative solutions for recycling post-consumer polyester textiles and PET waste. Owned by Technip Energies and utilizing technology developed with IBM research, Reju aims to establish a global circular textile system to address PET plastic found in post-consumer textile waste. Learn more at www.reju.com

