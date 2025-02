Reju™ baut globale Präsenz auf den wichtigsten Veranstaltungen der Branche im Jahr 2025 aus

Paris, Frankreich, 27. Februar 2025 – Reju™, das fortschrittliche Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien, wird im ersten Halbjahr 2025 auf wichtigen Branchenveranstaltungen präsent sein. Nach einem erfolgreichen Debüt im Jahr 2024 setzt Reju den Dialog über nachhaltige Lösungen fort – im Austausch mit führenden Entscheidern und Innovatoren, die sich für eine ethische und ressourcenschonende Zukunft einsetzen.

„Die Mode- und Textilindustrie sucht immer stärker nach skalierbaren, kreislauffähigen Lösungen – und wir bei Reju setzen uns weiterhin dafür ein, Zusammenarbeit zu fördern und echte Fortschritte zu erzielen“, sagt Patrik Frisk, CEO von Reju. „Jede Veranstaltung in unserem Kalender 2025 bietet die Chance, Ideen zu teilen, strategische Partnerschaften zu knüpfen und Lösungen voranzubringen, die die Branche und unseren Planeten nachhaltig positiv verändern.“

Rejus Veranstaltungskalender für 2025 umfasst:

-South by Southwest (SXSW) – March 7 | Austin, Texas

-Drapers Conscious Fashion Summit – March 12 | London

-Sourcing Journal Sustainability Summit – March 19 | NYC

-Circularity 25 Conference – April 29 – May 1 | Denver

-Habit Impact Day – May 22 | Stockholm

-Innovation Forum; Sustainable Apparel and Textile Conference – May 24 | NYC

-Outside Summit and Festival – May 30 | Denver

Mit der Teilnahme an diesen internationalen Veranstaltungen möchte Reju den Austausch in der Branche intensivieren, seine innovative Textilregenerationstechnologie präsentieren und aktiv die Zukunft nachhaltiger Materialien mitgestalten.

Mehr über Reju erfahren Sie auf reju.com und auf LinkedIn.

About Reju

Reju is a materials regeneration company focused on creating innovative solutions for recycling polyester textiles and PET waste. With propriety technology, Reju aims to establish a circular ecosystem for textile recycling to reduce global plastic found in textiles.

