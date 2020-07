Reiss Motivation Profile® – endlich glücklicher leben

Wie das Reiss Motivation Profile® dabei helfen kann sein eigenes WERTE-Glück zu erfahren, weiß Daniele Gianella

Die 16 Lebensmotive des Reiss Motivation Profile® zeigen auf, was einen Menschen intrinsisch motiviert und wie aufgrund dessen sein Verhalten und seine Werte von innen heraus geprägt werden. Dieser motivationale Fingerabdruck treibt unser menschliches Verhalten an. Wer die Ausprägung seiner 16 Lebensmotive kenne, der können darüber reflektieren und schließlich besser mit verschiedenen Aufgaben und Rollen umgehen oder passende Rollen und Systeme aussuchen, so Daniele Gianella. Er erklärt: “Ziel dabei ist eine möglichst hohe Passung der intrinsischen Motivation mit der aktuellen Anforderung, Situation, Aufgabe und Rolle zu erreichen. Basierend auf “Wer Sie sind” und nicht “Was Sie können”.”

“Betrachten wir beispielsweise unser Lebensmotiv “Beziehungen”. Ist dieses besonders stark ausgeprägt, so streben wir nach häufigem sozialem Kontakt und können nun reflektieren, ob dieser Wunsch/Treiber auch wirklich häufig genug in unserem Beruf, im privaten Bereich – kurzum: in unserem Leben – vorkommt und ausgelebt werden kann”, führt Gianella, der seit über 17 Jahren als selbstständiger Berater mit Schwerpunkt Change Management und strategische Beratung tätig ist, weiter aus. Sei dies der Fall, so erlebe der Mensch sein Sein und Tun als sinnstiftend und könne langfristig WERTE-Glück erfahren.

Im nächsten Schritt gelte es die persönlichen Ziele anhand des RMP auszurichten. So könne man das Motiv “Beziehungen” in Kombination mit anderen Motiven, wie etwa Macht, Anerkennung oder Neugier abgleichen und sich dabei folgende Fragen stellen: “Was sind meine Ziele und inwiefern passen diese zu meinen Lebensmotiven? Gibt es hier eine gute Passung oder stehen diese so stark in Kontrast, dass ich meine Zielstellung noch einmal überdenken muss? Wie passen meine intrinsischen Motive und Ziele zu den Zielen in meinen Rollen und Aufgaben?”

Abschließend erklärt Gianella: “Das RMP ist wie eine Landkarte, die zu besseren Entscheidungen führt, die glücklicher werden lässt und den Menschen zu dem werden lässt, der er ist.”

Weitere Informationen zu RMP germany finden Sie unter: www.rmp-germany.com

Wir von der RMP germany verstehen uns als Expertinnen und Experten für intrinsische Motivation und sind seit dem 01.07.2017 exklusiver Lizenzpartner in Deutschland für das Persönlichkeitsprofil Reiss Motivation Profile®. Wir ermöglichen Anwenderinnen und Anwendern individuellen Erfolg noch schneller und nachhaltiger sichtbar zu machen. Als Repräsentanten von Steven Reiss möchten wir als RMP germany das Reiss Motivation Profile® allen Menschen auf der Welt zugänglich machen und unterstützen damit die Vision des 2016 verstorbenen Psychologen und Wissenschaftlers, der das bekannte Persönlichkeitsprofil entwickelte. RMP germany: reflect – match – perform.

