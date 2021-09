Reisen in Deutschland: Tipps vom Reisebüro für Rosenheim

Die Heimat neu entdecken bei Reisen in Deutschland – Reisebüro für Rosenheim hilft bei der Planung

ROSENHEIM. “Derzeit entdecken viele Touristen Deutschland als Reiseland ganz neu”, berichtet Gaby Schweinsteiger von Schweinsteiger Reisen. In ihrem Reisebüro, in dem auch Kunden aus der Region Rosenheim nach Geheimtipps für Reiseziele suchen, vermittelt die Tourismusexpertin mit ihrem Team derzeit viele Reisen in Deutschland. Hoch im Kurs sind Ferienwohnungen und Campingreisen, zum Beispiel mit dem Mietwagen oder dem gemieteten Wohnmobil. “Wer die Pauschalreise in den Süden gewohnt war, ist überrascht, dass auch Deutschland Erholung und außergewöhnliche Naturerlebnisse zu bieten hat. Vielen war Deutschland bisher nicht weit entfernt genug. Sie entdecken jetzt ihr Heimatland als Reiseland. Besonders im Trend liegen Trekking Camps. Das sind ausgedehnte Wandertouren, bei denen auch schon einmal unter freiem Himmel übernachtet wird. Gerade was Wanderreisen angeht, hat Deutschland enorm viel zu bieten”, verrät Gaby Schweinsteiger.

Reisebüro für Rosenheim kennt die Reisehighlights in Deutschland

Wenn sich Gaby Schweinsteiger in ihrem Reisebüro über Deutschland als Reiseland austauscht, gibt es bei ihren Kunden sehr häufig Aha-Erlebnisse. Viele internationale Reiseattraktionen haben sozusagen einen Zwilling in Deutschland. Der Eibsee in Bayern zum Beispiel, in dem sich das alpine Hochgebirge spiegelt, erinnert an den Moraine Lake im Banff-Nationalpark. Schloss Neuschwanstein weckt Erinnerungen an das Märchen-Schloss im Disneyland Florida, die Kanäle in der Hafenstadt Hamburg an die Lagunen von Venedig. Wer monumentale Bauwerke besichtigen, einzigartige Natur erleben möchte, alpine Erfahrungen anstrebt oder einfach nur entspannen will, kann das auch in Deutschland. Hinzu kommt ein hoher Standard bei den Unterkünften, Verlässlichkeit und deutsche Gründlichkeit, die Menschen aus anderen Ländern an Deutschland so schätzen.

Reisen in Deutschland individuell im Reisebüro für Rosenheim planen

“Es macht uns unglaublich viel Spaß, unsere Kunden auf besondere Orte in Deutschland aufmerksam zu machen. Auch wenn wir mit Leidenschaft Reisen in alle Welt vermitteln, wissen wir doch, wie attraktiv und erholsam ein Urlaub in Deutschland sein kann”, ist Gaby Schweinsteiger überzeugt. Kunden, die mit einer gewissen Offenheit für Reiseziele zur Beratung in ihr Reisebüro für Rosenheim kommen, lenkt die Tourismusexpertin gezielt auf Reiseoptionen, die derzeit umsetzbar sind und den individuellen Vorstellungen an Erholung oder Abenteuer gerecht werden.

