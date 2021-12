Reisebüro für Rosenheim: Trend zu kurzfristigen Reisen

Rasch doch noch verreisen – Reisebüro für Rosenheim berät viele Kunden, die spontan Urlaub planen

ROSENHEIM. “Viele unserer Kunden zeigen so etwas wie eine extrem aufgestaute Reiselust. Sie freuen sich, dass Reisen wieder möglich ist und setzen ihre Urlaubspläne derzeit mitunter spontan und kurzfristig um. Deshalb liegen Last Minute Angebote aktuell hoch im Trend, denn sie sind kurzfristig buchbar und bieten spontan Reisenden beste Bedingungen”, schildert Gaby Schweinsteiger die aktuellen Reisetrends in ihrem Reisebüro für die Region Rosenheim. Viele ihrer Kunden hätten ganz bewusst im vergangenen Sommer auf Flugreisen oder Städtereisen verzichtet. Jetzt sei die Situation deutlich entspannter, so dass viele nach kurzfristigen Buchungsoptionen fragen.

Spontan verreisen liegt im Trend, auch im Reisebüro für Rosenheim

Nach Angaben von Branchenverbänden entscheidet sich nach wie vor eine Mehrzahl der Kunden für flexible Umbuchungs- und Stornooptionen bei Pauschalreisen. Im Durchschnitt werde vier bis sechs Wochen vor einer geplanten Abreise gebucht, teilweise noch kurzfristiger. Das kann auch Gaby Schweinsteiger für ihr Reisebüro in Rosenheim bestätigen. Insbesondere die Kanaren profitieren nach ihrer Einschätzung von der starken Nachfrage nach Last Minute Angeboten, die sich bereits im September des laufenden Jahres abgezeichnet habe und sich für die kommenden Herbst- und Wintermonate fortsetzen wird. Hotels auf den Kanaren berichten von einer hohen Auslastung, sodass Betreiber von geschlossenen Destinationen derzeit über eine Wiedereröffnung nachdenken.

Reisebüro für Rosenheim: Auch bei kurzfristigen Reisen das passende Angebot finden

Eine kurzfristige Reiseplanung kommt nach Einschätzung von Gaby Schweinsteiger den Bedürfnissen vieler Reisenden nach Sicherheit entgegen. Kurz vor Reisebeginn lässt sich die Lage in Reisezielen besser absehen. Zugleich unterstützen flexible Tarife bei der Reiseplanung und bieten Stornierung sowie Umbuchungsoptionen an. “Fakt ist, wer sich spontan und kurzfristig für eine Reise entscheidet, für den findet sich in den meisten Fällen auch das passende Angebot. Die Lage hat sich deutlich entspannt und die Nachfrage hat sich erholt”, berichtet Gaby Schweinsteiger.

Schweinsteiger Reisen ermöglicht unvergessliche Reisen, sei es Pauschalreisen, Gruppenreisen, Kreuzfahrten, Geschäftsreisen oder Mietwagen buchen. Das Reisebüro in Rosenheim bietet viele Möglichkeiten.

