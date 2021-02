Reinigungsaufwand einsparen mit EASY CLEAN Flächen im Bad

Aufwand für Reinigung einsparen durch schmutzabweisenden Abperleffekt mit iXtral® EASY CLEAN Keramikversiegelung und Nanoversiegelung

Easy-to-Clean Oberflächen durch Keramikversiegelung helfen mit dauerhaftem schmutzabweisenden Abperleffekt Aufwand und Kosten für die Reinigung in Bad und Küche einzusparen. iXtral® EASY CLEAN Lotus Keramikversiegelung verwendet fortschrittliche Technologie, um silikatische Oberflächen wie Glas, Keramik oder Porzellan nachträglich zu veredeln. Das Ergebnis sind schmutzabweisende und wesentlich leichter zu reinigende Oberflächen.

Doch wie funktioniert iXtral® EASY CLEAN Keramikversiegelung genau? Die Molekül-Teilchen des amorphen Siliciumdioxid sind nur ca. 4 bis 40 Nanometer groß und bilden in ihrem festen Aggregatzustand Molekülcluster von 100 bis 250 Nanometer aus. Die chemische Zusammensetzung der Molekül-Strukturen wird so modifiziert, dass die Teilchen der Versiegelung ideal zu den Clustern der zu versiegelnden Glas- oder Keramik-Oberfläche passen. So kann iXtral® EASY CLEAN Versiegelung eine starke kovalente Verbindungen eingehen. Kovalente Bindung ist eine Form der chemischen Bindungen und für den starken Zusammenhalt von Atomen. Kombiniert man die ideal passenden Teile mit zusätzlichen Molekülen oder Atomen, so können ganz neue positive Eigenschaften in der Gesamtkomposition entstehen. Damit wird auch klar, dass Nano-Versiegelung nichts mit kleinen gefährlichen Teilchen zu tun hat, die in den menschlichen Körper eindringen wollen oder können, um dort Schaden anzurichten. Vielmehr werden bekannte Materialien durch chemische Reaktionen so optimiert, das neue “veredelte” Materialien entstehen, welche in Ihrer Grundstruktur jedoch bereits bekannt sind.

iXtral® EASY CLEAN Keramikversiegelung wird professionell zur schmutzabweisenden Versiegelung von Glasscheiben und keramischer Oberflächen aller Art eingesetzt. So werden Aufwand und Kosten für die Reinigung und Reinigungsmittel gespart. iXtral® Nano EASY CLEAN Lotus verbindet sich dauerhaft mit den Silizium-Molekülen im Glas. Die optimieren Glasmoleküle füllen die mikroskopischen Spitzen und Täler des Glases aus. Mit stark schmutzabweisendem Abperleffekt wird Neueinschmutzung deutlich verringert und zukünftige Reinigung erheblich erleichtert. So spart man Zeit und Geld für aufwändige Reinigung. iXtral® EASY GLASS Keramikversiegelung hat seinen Lotuseffekt und die höhere Kratzfestigkeit durch Tests bewiesen.

An Duschwänden entsteht durch täglich Nutzung und der damit verbundenen Ablagerung von Kalk und Schmutz ein erheblicher Reinigungsbedarf. Einige Hersteller beschichten ihre Gläser für Duschwände deshalb bereits optional werksseitig. Normales Duschwand-Glas kann mit iXtral® EASY GLASS Keramikversiegelung nachträgliche den gewünschten Abperleffekt bzw. Lotuseffekt erhalten.

iXtral® EASY CLEAN Keramikversiegelung ist für alle silikatischen Oberflächen im Haushalt wie Glas, Fliesen, Keramik (WC und Waschbecken), Fliesen, Glasfronten oder auch das Glaskeramik-Kochfeld geeignet. Die Keramikversiegelung veredelt diese Oberfläche zu Easy-to-Clean Oberflächen. So wird der Aufwand und die Kosten durch EASY CLEAN Flächen erheblich reduziert.

iXtral® ist eine Marke für professionelle Haushaltshelfer und spezialisiert auf die Herstellung von Easy-to-Clean Flächen. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt und vertreibt iXtral Reinigungsmitel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral® Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.

